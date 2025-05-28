Не впізнати: італійський співак засвітив рідкісне фото самітниці Софі Лорен

Коротко:
- Хто опублікував фото Софі Лорен
- Як вона виглядає зараз
Італійський співак Аль Бано Каррізі опублікував рідкісний знімок актриси Софі Лорен, яка рідко останнім часом з'являється на публіці.
Італійський виконавець поділився фото, яке підписав: "З великою Софі Лорен", з ними також був знаменитий колекціонер автомобілів Даніель Ізелі.
Акторка виглядає усміхненою, завжди елегантною, навіть якщо в домашньому одязі, з шарфом і без макіяжу, як вона зазвичай звикла фотографуватися. Це, по суті, неопубліковані фотографії Софі Лорен та її будинку в Женеві, де вона вже багато років живе на самоті.
Як повідомляє італійське видання Fanpage.it, насправді, карусель зображень, на якій співачка зображена з великою акторкою, належить знаменитому колекціонеру, як і кілька знімків, на яких вони всі троє разом.
Як підпис до посту - історія днів, проведених в Італії, в маєтку Аль Бано, щоб відсвяткувати його день народження. Софі Лорен супроводжувала Аль Бано в його турне, що завершилося в Женеві, в будинку Софі Лорен.
"Ми сміялися, базікали і згадували хороші часи", - пише колекціонер в Instagram. Однак на момент публікації, його сторінка видалена з соціальної мережі.
Остання поява Софі Лорен, датується минулим вереснем, коли діві виповнилося 90 років. З нагоди цього особливого дня народження було організовано грандіозну вечірку, на якій також була присутня співачка з Челліно Сан Марко.
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Як раніше писав Главред, ікона італійської акторської майстерності Софі Лорен, якій 20 вересня виповнилося 89 років, впала у ванній та отримала кілька переломів стегна, а також серйозний перелом стегнової кістки, який потребував хірургічного втручання.
Два роки тому легендарна італійська актриса Софі Лорен, яка має чудовий вигляд у свої 88 років, побувала на відкритті свого власного другого ресторану. Рідкісна поява на публіці діви одразу ж викликала інтерес у публіки та шанувальників актриси.
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