Не впізнати: італійський співак засвітив рідкісне фото самітниці Софі Лорен

В інтернеті з'явилося свіже і раніше не опубліковане фото Софі Лорен.

https://glavred.net/stars/ne-uznat-italyanskiy-pevec-zasvetil-redkoe-foto-zatvornicy-sofi-loren-10668611.html Посилання скопійоване

У мережі з'явилося свіже фото Софі Лорен / Колаж Главред, фото Pixabay, DailyMail

Коротко:

Хто опублікував фото Софі Лорен

Як вона виглядає зараз

Італійський співак Аль Бано Каррізі опублікував рідкісний знімок актриси Софі Лорен, яка рідко останнім часом з'являється на публіці.

Італійський виконавець поділився фото, яке підписав: "З великою Софі Лорен", з ними також був знаменитий колекціонер автомобілів Даніель Ізелі.

відео дня

Софі Лорен - все ще розкішна жінка / EPA / UPG

Акторка виглядає усміхненою, завжди елегантною, навіть якщо в домашньому одязі, з шарфом і без макіяжу, як вона зазвичай звикла фотографуватися. Це, по суті, неопубліковані фотографії Софі Лорен та її будинку в Женеві, де вона вже багато років живе на самоті.

Який вигляд має Софі Лорен / Фото fanpage.it

Як повідомляє італійське видання Fanpage.it, насправді, карусель зображень, на якій співачка зображена з великою акторкою, належить знаменитому колекціонеру, як і кілька знімків, на яких вони всі троє разом.

Як підпис до посту - історія днів, проведених в Італії, в маєтку Аль Бано, щоб відсвяткувати його день народження. Софі Лорен супроводжувала Аль Бано в його турне, що завершилося в Женеві, в будинку Софі Лорен.

"Ми сміялися, базікали і згадували хороші часи", - пише колекціонер в Instagram. Однак на момент публікації, його сторінка видалена з соціальної мережі.

Остання поява Софі Лорен, датується минулим вереснем, коли діві виповнилося 90 років. З нагоди цього особливого дня народження було організовано грандіозну вечірку, на якій також була присутня співачка з Челліно Сан Марко.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, ікона італійської акторської майстерності Софі Лорен, якій 20 вересня виповнилося 89 років, впала у ванній та отримала кілька переломів стегна, а також серйозний перелом стегнової кістки, який потребував хірургічного втручання.

Два роки тому легендарна італійська актриса Софі Лорен, яка має чудовий вигляд у свої 88 років, побувала на відкритті свого власного другого ресторану. Рідкісна поява на публіці діви одразу ж викликала інтерес у публіки та шанувальників актриси.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред