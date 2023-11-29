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Вперше за 6 років: ексдружина мера Кличка повернулася в Україну

Анна Підгорна
29 листопада 2023, 00:36
Наталія Єгорова розповіла, як пережила свою першу в житті повітряну тривогу, яка застала її в готелі.
Наталія Єгорова
Наталія Єгорова приїхала до Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

Співачка, тренер з йоги та колишня модель Наталія Єгорова вперше з початку повномасштабної війни в Україні повернулася до рідної країни. Вже багато років вона проживає в Німеччині, а останній раз в Україні вона була ще в 2017 році.

До Києва колишня дружина мера Кличка прибула на поїзді "Київ-Хелм" у складі делегації від німецької благодійної організації, яка допомагає українським дітям. Про це Наталя розповіла на своїй сторінці в Instagram.

І хоч столиця зустріла її снігом і морозом, вона була дуже щаслива повернутися додому. Єгорова зазначила, що її чекає дуже емоційна подорож, і виявилася права - зустрічі зі старими друзями, види військового Києва та благодійна робота сильно вразили її.

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Крім того ввечері Наталії довелося почути свою першу в житті повітряну тривогу. Цей досвід вона назвала малоприємним, але жінка нітрохи не шкодує, що приїхала в рідну країну. Вона спустилася в сховище при готелі, в якому зупинилася, до членів делегації, та намагалася залишатися холодною головою.

Наталія Єгорова
Наталія Єгорова приїхала до Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

Раніше глава офіційного фан-клубу Олега Винника Валерія Барон показала, як зараз виглядає співак, який на початку повномасштабної війни в Україні втік до Німеччини.

Також відьма Марія Тиха розповіла, що Віра Брежнєва не повернеться до Костянтина Меладзе, який проміняв її на іншу. Серце співачки нібито вже зайняте.

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