"Війну потрібно закінчувати переговорами": Олександр Волошин пояснив, чому втік з України

Олександр Волошин покинув Україну і заявив, що потрібно сідати за стіл переговорів із країною-терористом РФ.

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Олександр Волошин виїхав за кордон / колаж: Главред, фото: t.me/voloshyn_xxdd

Український блогер Олександр Волошин оголосив, що таємно втік з України через владу країни і повертатися поки не збирається.

На своєму каналі в YouTube блогер опублікував відео, в якому і розкритикував владу України.

"Усім привіт. Я міг би вже й не виставляти це відео, всі й так знають, що я поїхав. Відразу скажу, що поки ця система, при нашій владі я повертатися не планую", - сказав Олександр.

Також блогер зазначив, що "люди його підтримали" і сказав, що більшість людей "бояться воювати".

"Потрібно насміхатися над такими людьми? Точно ні, тому що, якщо над ними насміхатися, вони перестануть допомагати", - продовжив блогер.

Волошин ще заявив, що війну можна закінчити за допомогою переговорів із країною-окупантом РФ.

"Я точно так само вважаю, що війну потрібно закінчувати переговорами. Але я також розумію, що без нашої допомоги, без того, що ми всередині країни об'єднаємося, як це було в 22-му році, ми просто вимремо, як нація", - сказав Олександр.

Дивіться відео, де Олександр Волошин зізнався у втечі:

Чому Олександр Волошин потрапив до бази "Миротворець"? У липні Волошин опинився в базі Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України "Миротворець", де зазвичай опиняються затяті пропагандисти. На сайті йшлося, що причиною стала участь Олександра в актах гуманітарної агресії проти нашої країни, поширення російської пропаганди, участь в інформаційно-психологічній спецоперації Росії проти України, замах на незалежність і територіальну цілісність України. Його назвали "пособником російсько-фашистських загарбників і окупантів". До внесення в "Миротворець" призвела реакція блогера на обстріл окупантами дитячої лікарні "Охматдит". Тоді він закликав піти на поступки Росії, щоб зупинити війну і вбивства. Після цього він став отримувати погрози. Крім того, багато хто з його відомих колег, знайомих і друзів публічно його розкритикували.

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