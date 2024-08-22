"Війну потрібно закінчувати переговорами": Олександр Волошин пояснив, чому втік з України

Український блогер Олександр Волошин оголосив, що таємно втік з України через владу країни і повертатися поки не збирається.
На своєму каналі в YouTube блогер опублікував відео, в якому і розкритикував владу України.
"Усім привіт. Я міг би вже й не виставляти це відео, всі й так знають, що я поїхав. Відразу скажу, що поки ця система, при нашій владі я повертатися не планую", - сказав Олександр.
Також блогер зазначив, що "люди його підтримали" і сказав, що більшість людей "бояться воювати".
"Потрібно насміхатися над такими людьми? Точно ні, тому що, якщо над ними насміхатися, вони перестануть допомагати", - продовжив блогер.
Волошин ще заявив, що війну можна закінчити за допомогою переговорів із країною-окупантом РФ.
"Я точно так само вважаю, що війну потрібно закінчувати переговорами. Але я також розумію, що без нашої допомоги, без того, що ми всередині країни об'єднаємося, як це було в 22-му році, ми просто вимремо, як нація", - сказав Олександр.
Дивіться відео, де Олександр Волошин зізнався у втечі:
Чому Олександр Волошин потрапив до бази "Миротворець"?
У липні Волошин опинився в базі Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України "Миротворець", де зазвичай опиняються затяті пропагандисти.
На сайті йшлося, що причиною стала участь Олександра в актах гуманітарної агресії проти нашої країни, поширення російської пропаганди, участь в інформаційно-психологічній спецоперації Росії проти України, замах на незалежність і територіальну цілісність України. Його назвали "пособником російсько-фашистських загарбників і окупантів".
До внесення в "Миротворець" призвела реакція блогера на обстріл окупантами дитячої лікарні "Охматдит". Тоді він закликав піти на поступки Росії, щоб зупинити війну і вбивства. Після цього він став отримувати погрози.
Крім того, багато хто з його відомих колег, знайомих і друзів публічно його розкритикували.
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Зазначимо, Олег Винник вирішив нагадати про себе і записав нове відео в Німеччині, він засвітився на балконі і подякував ЗСУ, назвавши їх "своїми людьми". Не всі користувачі соцмережі оцінили таке повернення артиста і написали йому масу негативних коментарів.
А також Лілія Подкопаєва поділилася, як кума привітала її з днем народження. Подкопаєва зробила репост публікації Марини та подякувала подрузі за допомогу та підтримку.
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