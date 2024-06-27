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Володимир Остапчук відреагував на закиди про свою відстрочку "по блату"

Анна Підгорна
27 червня 2024, 16:12
49
Шоумен розповів свою версію подій в одному зі столичних ТЦК.
Володимир Остапчук
Володимир Остапчук відстрочка - Остапчук розповів, як ставав на облік / колаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Український співак і фронтмен гурту Our Atlantic Віктор Байда повідомив, що проходив ВВК разом з українським шоуменом Володимиром Остапчуком. За його словами ведучий, після дзвінка другу у Верховній Раді, отримав відстрочку.

Використання Володимиром корисних зв'язків у питаннях мобілізації обурило громадськість. Шоумен не став мовчати, і виклав свою версію подій, переказаних лідером Our Atlantic.

Так, у своєму блозі в Instagram він підтвердив, що дійсно зустрічав музиканта. Однак на цьому збіги в їхніх історіях закінчуються.

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"Чим ми відрізняємося? Лише тим, що я не оновлвав дані, а ставав на облік. Через те, що я колись виїжджав в Канаду, я був знятий з обліку. Так ось: 18 травня мені дали повістку на оновлення даних представники Шевченківського ТЦК. Через декілька днів я прийшлов туди, але мені сказали, що треба йти за місцем прописки - у Подільске. Я ходив туди місяць, але через черги ніяк не міг потрапити. Тому згодом зателефонував у поліцію щоб запитати, що робити, тому що термін, за який я мав стати на облік, збігає. А вони сказали, що треба піти і пройти у Шевченківському, щоб зафіксувати, що я виконав все, а потім буде час перепройти у Подільскому. Тому 19 червня я пішов у Шевченківське ТЦК щоб стати на облік. Але! Прописаний я у Подільскому районі, тому зараз мене перенаправили у Подільське ТЦК, і всю цю процедуру я прохожу заново. А це займає час", - розповів Володимир Остапчук.

Як докази ведучий навів скріншоти документів і заявок у застосунку "Резерв+".

Володимир Остапчук
Володимир Остапчук відстрочка - Остапчук розповів, як ставав на облік / instagram.com/vova_ostapchuk
Володимир Остапчук
Володимир Остапчук відстрочка - Остапчук розповів, як ставав на облік / колаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk
Володимир Остапчук
Володимир Остапчук відстрочка - Остапчук розповів, як ставав на облік / колаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Хто такий Володимир Остапчук

Володимир Остапчук - український ведучий, який прославився не тільки своєю професійною діяльністю, а й романтичними історіями. Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. 2020 року Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за рік розлучився.

Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською.

У мережі раз у раз спливають деталі особистого життя Остапчука і скандали, пов'язані з його колишніми та теперішніми.

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