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Віталій Козловський розповів про таємну кохану і марні спроби зачати дитину

Анна Підгорна
11 травня 2023, 03:30
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Козловський не зізнається, хто вкрав його серденько, та змусив співака задуматися про потомство.
Віталій Козловський
Віталій Козловський розповів, чому приховує кохану, і чому він досі не став батьком / instagram.com/vkozlovsky_music

Український співак Віталій Козловський все ще утримує позиції одного з найбажаніших чоловіків українського шоу-бізнесу. Однак сам артист вже давно не самотній - він живе зі своєю обраницею і активно працює над появою потомства.

Про це Козловський розповів у інтерв'ю Славі Дьоміну. Віталій вважає за краще приховувати кохану, так як не хоче робити з цього союзу черговий привід для сенсації. Він зізнається - такий хайп йому вже давно не цікавий.

"Нащо про це розповідати? Я краще розповідатиму про свою музику. От коли мені стане цікаво про це говорити або коли я спорожнію в плані творчості, але мені треба буде себе якось триматися на плаву, як це було раніше, то я буду перекривати якимись особистими історіями і хайпами", - говорить співак.

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Між тим його відносини і справді серйозні - артист розповів, що давно готовий стати батьком, і зараз дитяче питання для нього як ніколи актуальне. Поки парі не вдається зачати малюка, але Козловський підкреслює - з фізичним здоров'ям у нього все в порядку.

"Ходив, звичайно, до спеціалістів. Всі аналізи здавав, все чудово, все прекрасно. Але так буває, що треба почекати. ... Я вже давно до дітей готовий. Але не завжди все так просто: запхав-випхав і вже у тебе дитинка народилася. Зараз я не знаю з чим це пов'язано: чи з кліматом, чи, можливо, з моїми недоспаними ночами, чи багато в спортзалі працюю. Працюємо", - поділився особистим артист.

Раніше британські таблоїди підтвердили розставання актриси Меган Фокс і репера Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) - красуня нібито з'їхала від нареченого, а він відривається, як холостяк.

Також стало відомо, що легендарна співачка Шер кинула бойфренда, музичного продюсера Олександра Едвардса, який молодший за неї на 40 років. Пара була разом з листопада 2022 року і навіть обговорювала заручини.

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