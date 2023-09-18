Віталій Козловський отримав військову спеціальність та показав бойове посвячення

Солодкоголосий Козловський тепер співатиме пісні "бойовій" подрузі.

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Віталій Козловський став артилеристом і показав посвячення / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Український співак Віталій Козловський з початку літа проходить військову службу в лавах ЗСУ - він не став користуватися зв'язками і зоряним статусом, щоб не йти захищати Україну, а прийняв доленосне рішення з гідністю.

Тепер Козловський - боєць Національної гвардії України. Раніше він натякав, що службу проходить на Донецькому напрямку, хоча подробиці повідомляти з очевидних причин не може.

Однак своїми успіхами у військовій справі на своїй сторінці в Instagram артист ділиться з великою гордістю. Так Віталій повідомив, що отримав військову спеціальність артилериста, і показав своє "бойове" посвячення.

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На відео співучий військовий спершу стріляє з гаубиці, після цього побратим дає йому понюхати відстріляну гільзу і маже сажу йому на обличчя. Також Козловський, згідно з військовим ритуалом, отримав цією ж гільзою по сідницях.

Дивіться відео посвяти Віталія Козловського в артилеристи:

Раніше Віталій Козловський остаточно попрощався з мирним життям - співак повідомив, що закінчив бойову підготовку, і поділився емоціями від нового етапу у своєму житті.

Пізніше Козловський зворушив шанувальників відео своєї військової присяги, після якого він отримав розподіл і вирушив у складі Нацгвардії захищати нашу країну.

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