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Винен Поплавський: сопілкар з Kalush Orchestra відповів на хейт через фото на тлі Кремля

16 липня 2022, 02:23

Музичук потрапив у скандал через знімок на Красній площі.

Тимофій Музичук
Тимофій Музичук розповів про фото на тлі Кремля / instagram.com/sopilkar

Вокаліст і сопілкар українського гурту Kalush Orchestra Тимофій Музичук в інтерв'ю для Музвара розкрив подробиці створення скандальної фотографії, на якій він позує на Червоній площі на тлі Кремля.

Знімок "сплив" під час відбіркового туру на Євробачення-2022. Тоді артиста засудили за поїздку в РФ. Однак Музичук запевняє - в цьому фото немає нічого поганого і протизаконного.

Фотографія, на якій Тимофій в кошлатій шапці і з широкою посмішкою на обличчі стоїть на Червоній площі в Москві була зроблена в 2013 році - до анексії Криму. Її зробила однокурсниця Музичука - співачка Юлія Юріна.

У столиці РФ мзукант виявився, можна сказати, не по своїй волі. Будучи студентом КНУКіМ, він був частиною масовки на концерті ректора університету Михайла Поплавського в Москві.

"Це було навіть смішно. Тому що ми тоді виступали з Kalush, виходимо з концерту, вже мільйон пропущених дзвінків, якісь фотографії. Мене всі запитують: "Ти що, був в Росії?". Та, кажу, не був. А потім згадав, що коли я навчався в університеті Поплавського, Поплавський робив концерт у Москві, і нас возили, як масовку, чисто поаплодувати. Ми тоді туди цілим курсом, цілими вагонами їздили", - згадує Музичук.

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Нагадаємо, Європейський мовний союз оголосив остаточне рішення з приводу місця проведення конкурсу Євробачення-2023, який мав пройти в Україні. Однак через жорстокий напад Росії на Україну, конкурс не буде проходити у нас, навіть незважаючи на перемогу Kalush Orchestra в 2022 році в Турині.

Пізніше був опублікований список міст, які можуть бути удостоєні честю прийняти Євробачення-2023 замість України.

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