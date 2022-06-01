Вассерман закликав завдати "болючого удару" Пугачовій

Вассерман закликав завдати "болючого удару" Пугачової / скріншот

У Росії продовжують всіляко ображати співачку Аллу Пугачову, яка поїхала до Ізраїлю після початку війни в Україні. Днями Примадонна в соціальних мережах відреагувала на образи на свою адресу.

Депутат російської Думи Анатолій Вассерман також підключився до цькування співачки. Він поскаржився, що співачці не можна заборонити в'їзд в Росії, але запропонував інше рішення.

"Якщо ми просто не звернемо на неї уваги, це буде, на мій погляд, найсильнішим ударом по ній, по її самолюбству: "як же, до мого слова вже не прислухаються так чуйно і трепетно, як у минулі часи", - заявив Вассерман в коментарі російським ЗМІ.

Виїхавши з Росії, коли путінські солдати вбивають українців, він назвав помилкою Пугачової.

читайте також"Чим нижче інтелект, тим голосніше образи": Пугачова вперше відреагувала на цькування в РФ"Я вважаю, що всі ці самопроголошені кумири, роз'їхавшись по інших країнах, втратили головний свій капітал-любов цілих поколінь глядачів. Вважаю, що кращою реакцією буде те, що, коли вони нарешті повернуться, на їх концерти будуть звертати так само мало уваги, як і на їх публікації. Найболючіший удар по таких людях - це удар по їхніх гаманцях", - вважає російський депутат.

Раніше російська співачка і прихильниця Путіна Вікторія Циганова запропонувала позбавити Аллу Пугачову громадянства за те, що вона засудила війну в Україні. За її словами, Примадонна ніколи не прославляла Росію в своїх піснях.

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