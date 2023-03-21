УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Валерій Меладзе скоро стане новим іноагентом в Росії

21 березня 2023, 22:10
Артисту не можуть пробачити те, що він став на бік світла, а не тотального зла - Росії.
Меладзе
Меладзе / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Російські телеграм-канали масово стали повідомляти про те, що російського співака грузинського походження Валерія Меладзе найближчим часом можуть визнати іноземним агентом.

Як повідомляє телеграм-канал SHOT з посиланням на джерело в російському Мін'юсті, відповідну заяву подав глава Федерального проекту з безпеки і боротьби з корупцією Віталій Бородін на ім'я генпрокурора.

Повідомляється, що на початку січня визнати Меладзе іноагентом вже просив Фонд історичної спадщини, але ініціатива не отримала ходу. Тепер Меладзе, за словами джерела, все ж повинен потрапити в список іноагентів — його кандидатура не раз обговорювалася в Мін'юсті.

відео дня

Причиною такого рішення стала підтримка Валерієм Меладзе України. Так, на концерті в ОАЕ Меладзе прошепотів "Героям слава" у відповідь на "Слава Україні".

Нагадаємо, раніше Валерій Меладзе який на концерті в ОАЕ прошепотів "Героям слава" у відповідь на "Слава Україні", викликав бурхливі обговорення свого вчинку в Росії.

Також Меладзе почав розплачуватися за свій вчинок. 57-річний співак тепер винен податковій, також у нього заблоковані рахунки. Також в РФ почали скасовувати концерти співака, а Федеральна податкова служба міцно взялася за Компанії Меладзе.

Раніше російські ЗМІ масово написали про те, що російський співак Валерій Меладзе, який підтримав Україну в жорстокій війні, яку розв'язала проти неї Росія, фінансує Збройні Сили України.

Вас також може зацікавити:

Валерій Меладзе
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:15

3 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками в квітні: буде феноменальний місяць

23:02

Вибухи можуть пролунати у 5 областях РФ: Світан попередив росіян про серйозну небезпеку для нихВідео

22:54

"Залишимося без літаків": Самусь оцінив шанси України на отримання західних винищувачівВідео

22:45

Зірка молодіжних комедій 2000-их потрапила в психіатричну клініку

22:38

Не витримав пропагандиста і знепритомнів: в прямому ефірі у Соловйова ледь не помер гістьВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:10

Валерій Меладзе скоро стане новим іноагентом в РосіїВідео

22:07

Тяжкохвору російську актрису жорстоко обікрали близькі: винесли всеВідео

21:55

Продюсер Полякової заступився за співачку, яку обізвали клоуном та паразиткою

21:52

Є руйнування і постраждалі: РФ вдарила ракетами по ОдесіВідео

Реклама
21:52

Кабаєва задерла ногу і показала, в якій вона форміВідео

21:35

Помер актор "Зоряних воєн" і "Гаррі Поттера"

21:21

Дістаємо футболки: синоптики повідомили про найпотужнішу "спеку" в УкраїніВідео

21:05

Путін і Сі зустрічалися даремноПогляд

21:01

Віталій Портников. У Джанкої красиво палають "Калібри"Відеоблоги

20:47

Видача повісток через "Дію": Федоров відповів на хвилююче питанняВідео

20:26

ЗСУ завершують навчання: ЗРК Patriot будуть розгорнуті в Україні швидше, ніж планувалося - ПентагонВідео

20:17

Пропагандистка Скабєєва забилася в істериці через жарт Галкіна про її голову в руках Кіркорова

20:15

Чому 23 березня не можна говорити погано про померлих: прикмети, які можуть серйозно нашкодитиВідео

19:44

Врятував друга з 42-денного полону: під Бахмутом загинув доброволець з Нової ЗеландіїВідео

19:26

Легендарний радянський актор жорстко поставив росіян на місце: "Це ви мені винні!"Відео

Реклама
19:20

Поки не видно, щоб Путін прийняв руку допомоги КитаюПогляд

19:06

Підписали договір та зробили заяву про війну в Україні: підсумки зустрічі Путіна і Сі ЦзіньпінаВідео

18:37

"Зараз ми диктуємо росіянам": експерт розповів про великі проблеми Росії у війні з УкраїноюВідео

18:18

У свої 22 мужньо захищав рідну землю: у тяжких боях за Україну загинув молодий прикордонникВідео

18:12

Кума Олі Полякової розповіла, як Поплавський познайомив співачку з майбутнім чоловікомВідео

18:00

"Я намагаюся не перенасичувати уроки інформацією, щоб вони не були нудними" – Керекелиця Альона Вадимівна, вчитель початкових класів Онлайн-школи "Альтернатива". новости компании

17:56

Донбас, заморозка конфлікту і переговори: Самусь розкрив плани Кремля щодо війни в УкраїніВідео

17:54

Що робити, якщо ти весь в боргах: якраз і назавжди скинути камінь з плечей

17:47

Дивна смерть курсанта у Львові: хлопця могли довести до самогубства - ДБРВідео

17:33

"Їм не вистачило мізків у голові": Усик розповіла, які 2 речі окупанти вкрали з будинку під КиєвомВідео

17:19

Надзвичайно ароматні та дуже солодкі: 5 найкращих сортів огірків, які ніколи не гірчать

16:20

Ірина Білик поніжилася в ранкових обіймах Дмитра Коляденко

16:10

Обговорювали витік важливої інформації та атаки ворога: Зеленський терміново зібрав СтавкуВідео

16:01

ЗСУ зайдуть на територію Росії: журналіст розкрив сценарій смути у РФ

16:00

Довіри мінімум: знаки зодіаку, які не вміють зберігати секретиВідео

15:59

"Війська НАТО не підіпруть кордон України": цього року треба завершити поточну фазу війни – ЯковенкоВідео

15:40

Навіщо класти використаний чайний пакетик у холодильник: спосіб, який здивує

15:13

Що загрожує призовникам за неявку до військкомату: адвокат озвучив наслідкиВідео

15:08

Шпинат, рукола та базилік: як і коли садити корисні рослини

15:01

Тарифи зростуть мінімум на 60 гривень: в Україні піднімають ціни на водуВідео

Реклама
14:51

ЗСУ підуть у наступ на двох напрямках для прориву "коридору" до Криму – Bild

14:47

Астролог Влад Росс вказав точний місяць, коли можуть вбити ПутінаВідео

14:38

Дімопулос відреагувала на скандальні слова Джеджули про синаВідео

14:26

В який день квітня не можна нічого робити: місячний календар на квітень 2023

14:10

"Лікарі сказали, що в сорочці народилася": старша донька Полякової загриміла до лікарні

14:04

"Не такі ми друзі, як колись": Positiff відверто зізнався, що зіпсувало його дружбу з ПотапомВідео

14:00

"Поставки боєприпасів Росії вже йдуть": Яковенко пояснив, наскільки далеко зайде КитайВідео

13:59

Наридал: Путін вручить премію українському балеруну, який набив портрет терориста на грудяхВідео

13:58

Магнітом притягують блага: імена чоловіків, які завжди при грошах

13:29

Фінансує ЗСУ: у Росії взялися за МеладзеВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти