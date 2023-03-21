Валерій Меладзе скоро стане новим іноагентом в Росії

Російські телеграм-канали масово стали повідомляти про те, що російського співака грузинського походження Валерія Меладзе найближчим часом можуть визнати іноземним агентом.
Як повідомляє телеграм-канал SHOT з посиланням на джерело в російському Мін'юсті, відповідну заяву подав глава Федерального проекту з безпеки і боротьби з корупцією Віталій Бородін на ім'я генпрокурора.
Повідомляється, що на початку січня визнати Меладзе іноагентом вже просив Фонд історичної спадщини, але ініціатива не отримала ходу. Тепер Меладзе, за словами джерела, все ж повинен потрапити в список іноагентів — його кандидатура не раз обговорювалася в Мін'юсті.
Причиною такого рішення стала підтримка Валерієм Меладзе України. Так, на концерті в ОАЕ Меладзе прошепотів "Героям слава" у відповідь на "Слава Україні".
Нагадаємо, раніше Валерій Меладзе який на концерті в ОАЕ прошепотів "Героям слава" у відповідь на "Слава Україні", викликав бурхливі обговорення свого вчинку в Росії.
Також Меладзе почав розплачуватися за свій вчинок. 57-річний співак тепер винен податковій, також у нього заблоковані рахунки. Також в РФ почали скасовувати концерти співака, а Федеральна податкова служба міцно взялася за Компанії Меладзе.
Раніше російські ЗМІ масово написали про те, що російський співак Валерій Меладзе, який підтримав Україну в жорстокій війні, яку розв'язала проти неї Росія, фінансує Збройні Сили України.
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