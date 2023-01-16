Вахатанг Кікабідзе в останньому інтерв'ю перед смертю розповів, як Путін може врятуватися

Виконавець пісні "Мої роки, моє багатство" висловив сумніви в розумових здібностях лідера країни-агресора.

Вахтанг Кікабідзе розповів, що Путіна від смерті врятують лише переговори / Скріншот

15 січня на 85 році життя помер грузинський актор і естрадний співак, Заслужений артист України Вахтанг Кікакбідзе. На згадку про великого Бубу, який був палким другом українців та засуджував російську владу за війну, яку вона розв'язала в нашій країні, зараз висловлюються багато артистів і медійні особистості.

Свою данину поваги вирішила висловити і провокаційна журналістка Ксенія Собчак. На наступний день після новин про смерть Кікабідзе вона випустила останнє інтерв'ю з артистом.

У бесіді з псевдо-опозиціонеркою Вахтанг Костянтинович розповів що у президента країни-агресора, на його погляд, немає іншого виходу, як просити у президента України Володимира Зеленського та українського народу переговорів, і сподіватися на їх милість. Інших шансів у нього немає.

"Якщо Зеленський і Україна погодяться на переговори, це може врятувати його від смерті. Тому що переговори будуть всім показувати. Я знаю, що Москва бачить, що Росія бачить, про що вони говорять. Це все - брехня. Я там вже тричі був", - говорив Кікабідзе.

Також він натякнув, що не вважає Путіна розумною людиною, інакше б він давно припинив війну: "Якщо він розумна людина, в чому я дуже сумніваюся, він повинен попросити про переговори, потиснути руку Зеленському і піти додому. Це оцінить вся Росія".

Раньше Вахтанг Кікабідзе витратив на допомогу для української армії всі грошові кошти, які йому вдалося заробити на ювілейному концерті в Батумі. Концерт на честь 84-річчя Кікабідзе пройшов у Батумі 19 липня. Шоу було присвячене Україні і пройшло з аншлагами.

Також Вахтанг Кікабідзе припускав, що чекає президента-диктатора Росії Володимира Путіна. Він допустив, що його "прибере" найближче оточення або доля підготує для нього гідне покарання за скоєні злочини проти людства.

"Ми ж всі християни, якщо він дійсно там існує, то все бачить. Історія пишеться чорним по білому, тому всі гидоти караються. Історія вже показала. Так і хочеться цього. Йому повернутися назад буде дуже важко", - говорив актор.

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