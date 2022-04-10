У мережі обурилися від'їзду Бабкіна за кордон у розпал війни в Україні: дружина музиканта відповіла хейтерам / instagram.com/babkin_official/

Ще на початку війни музикант Сергій Бабкін з родиною покинув Україну. Зараз він з трьома дітьми і дружиною Сніжаною знаходяться в Німеччині.

Як йому доводилося залишати рідний Харків Бабкін розповів програмі Зірковий шлях.

Багато користувачів мережі накинулися з критикою на співака, мовляв, він покинув рідну країну в той час, як інші чоловіки стали на її захист.

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Дружина музиканта вирішила роз'яснити хейтерам, чому багатодітний батько може вільно покинути країну під час воєнного стану. Також вона розповіла, чим музикант займається в Німеччині.

читайте такожПрикордонники показали найбільш курйозні спроби чоловіків виїхати з України: від фальшивої вагітності до залягання під памперсами"Людина щодня повинна приносити користь своїй країні. Яку користь приносите ви зараз, обливаючи лайном людину, яка щодня допомагає волонтерам, дитячим будинкам, перинатальним центрам, людям похилого віку вижити! Виїхав згідно із законом - 3 дітей. Не пішов воювати, бо переніс протягом року 3 операції на очі, рятуючись від сліпоти. Задавайте собі питання щодня! Чим я був корисний сьогодні, зараз? І робіть все від себе залежне, щоб в нашій країні швидше настав мир! Світ, чуєте? А не Ось це, чим ви тут займаєтеся!",- написала Сніжана.

До неї приєдналися й інші українці, які підтримали Сергія.

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