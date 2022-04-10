УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

У Мережі обурилися від'їзду Бабкіна за кордон у розпал війни в Україні: дружина музиканта відповіла хейтерам

10 квітня 2022, 14:55

Сніжані Бабкіній довелося виправдовуватися перед злостивцями.

false
У мережі обурилися від'їзду Бабкіна за кордон у розпал війни в Україні: дружина музиканта відповіла хейтерам / instagram.com/babkin_official/

Ще на початку війни музикант Сергій Бабкін з родиною покинув Україну. Зараз він з трьома дітьми і дружиною Сніжаною знаходяться в Німеччині.

Як йому доводилося залишати рідний Харків Бабкін розповів програмі Зірковий шлях.

Багато користувачів мережі накинулися з критикою на співака, мовляв, він покинув рідну країну в той час, як інші чоловіки стали на її захист.

false
Коментарі під постом / instagram.com/zirkovyi_shlyah/

Дружина музиканта вирішила роз'яснити хейтерам, чому багатодітний батько може вільно покинути країну під час воєнного стану. Також вона розповіла, чим музикант займається в Німеччині.

читайте такожПрикордонники показали найбільш курйозні спроби чоловіків виїхати з України: від фальшивої вагітності до залягання під памперсами"Людина щодня повинна приносити користь своїй країні. Яку користь приносите ви зараз, обливаючи лайном людину, яка щодня допомагає волонтерам, дитячим будинкам, перинатальним центрам, людям похилого віку вижити! Виїхав згідно із законом - 3 дітей. Не пішов воювати, бо переніс протягом року 3 операції на очі, рятуючись від сліпоти. Задавайте собі питання щодня! Чим я був корисний сьогодні, зараз? І робіть все від себе залежне, щоб в нашій країні швидше настав мир! Світ, чуєте? А не Ось це, чим ви тут займаєтеся!",- написала Сніжана.

До неї приєдналися й інші українці, які підтримали Сергія.

false
Коментарі під постом / instagram.com/zirkovyi_shlyah/

Раніше українська модель і телеведуча Катя Осадча показала лист, який 9-річний хлопчик написав своїй загиблій мамі - так він привітав її з 8 березня.

Також ми писали, що російський актор Олексій Панін розповів, чому ж Тодоренко мовчить про війну в Україні насправді, і коли, на його думку, Артисти на зразок неї заговорять про військові злочини рашистів.

Читайте також:

viber
війна в Україні Сергій Бабкін
Реклама
Популярне
У квітні відбудеться вирішальна битва, названо переломну дату у війні - гороскоп для УкраїниУ квітні відбудеться вирішальна битва, названо переломну дату у війні - гороскоп для України Гороскоп на сьогодні, 10 квітня 2022: Левам - підказки долі, Скорпіонам - грошіГороскоп на сьогодні, 10 квітня 2022: Левам - підказки долі, Скорпіонам - гроші Обікрали дітей у школі: окупанти залишили "послання" українським дітям на шкільній дошціОбікрали дітей у школі: окупанти залишили "послання" українським дітям на шкільній дошці 2 наших літаки проти 12 російських: український пілот розповів про важкий бій біля Києва2 наших літаки проти 12 російських: український пілот розповів про важкий бій біля Києва Україна "попливе": синоптики попередили про потужні зливи і заморозкиУкраїна "попливе": синоптики попередили про потужні зливи і заморозки
Підтримайте Главред

Останні новини

16:11

Навіть після поразки у війні з Україною фашизм із Росії не зникне

16:09

Гороскоп для України на 2023 рік: коли чекати закінчення війни і що очікує українців

15:51

Як позбутися від запаху в ванній - 5 ефективних способів

15:49

Син Джона Леннона порушив багаторічну клятву заради припинення війни в УкраїніВідео

15:47

Україні запропонували купити 100 німецьких самохідних гаубиць – ЗМІВідео

Реклама
15:43

Троє братів у Бучі врятували два десятки людей похилого віку: один рятував людей навіть після вбивства окупантамиВідео

15:21

У Дніпрі більше немає аеропорту - окупанти безбожно бомблять місто та областьВідео

15:08

Росія хоче захопити Маріуполь до 9 травня - АрестовичВідео

15:08

ЗСУ збили ворожий винищувач Су-34, який летів атакувати Миколаїв

15:02

"Битву за Донбас почнуть о 3-4 ранку": Гайдай розповів про страшний сценарій окупантівВідео

14:56

Бійці ЗСУ вперше вдарили з ПЗРК Starstreak і знищили два БПЛА окупантів РФВідео

14:55

У Мережі обурилися від'їзду Бабкіна за кордон у розпал війни в Україні: дружина музиканта відповіла хейтерам

14:44

"Такого навіть наші свині їсти не будуть": фото "пайка" російських окупантів шокувало українцівВідео

14:30

Зникне з карти світу: експерт пояснив, як РФ може розпастися на низку держав і коли це станетьсяВідео

14:03

"Ланцюжок був і сумочка": дружина окупанта похвалилася награбованими сином в Україні "сувенірами"

13:46

Встиг тільки сказати "Слава Україні!": у Маріуполі оточений окупантами прикордонник підірвав себеВідео

13:43

Незалежність і умови України: Зеленський поставив Росії умову щодо миру між Києвом та МосквоюВідео

13:43

Країна-людожер, або Росія готує нову масову різанину в УкраїніПогляд

13:40

РФ може спробувати повернутися в деокуповані міста: Зеленський назвав умовуВідео

13:33

Вербна неділя 2022: дата, традиції та заборони дня

Реклама
13:25

Окупанти накопичують сили в Білорусі і готуються взяти Київ: ЗСУ зміцнюють лінію оборониВідео

13:12

Єврейська Пасха чи Песах 2022: дата, історія і традиції

13:11

Країни ЄС можуть обходити транспортні санкції щодо росії та білорусі - Мінінфраструктури

12:55

ЗСУ знищили велику колону техніки орків, яка ішла на ІзюмВідео

12:55

У травні буде дуже гаряче: Україну чекає нова бійня за території - прогноз на 2022 рікВідео

12:53

Агресори зволікають з наступом і не хочуть повторювати "дурний" бліцкриг - луганський губернатор

12:26

Вбивства цивільних зняла камера, замість будинків – руїни: як виглядає Макарів після вторгнення РФФотоВідео

12:02

Війна в Україні затягнеться на два-три роки, добре, якщо не на довше – Георгій Тука

11:51

Російську співачку викинули з розкішної вілли на Балі, де вона прожила 12 років

11:51

Колона військ Росії в 12 кілометрів пройшла на сході від Харкова

11:50

Смачна паска на Великдень 2022, яка вийде у кожного: готувати дуже просто і швидкоВідео

11:38

"Син загинув, а дружину-інваліда діставали з розбомбленого будинку": розповідь жителя ЧерніговаВідео

11:27

Католицька пасха 2022: дати і традиції свята

11:24

Через великі втрати окупанти шукають поповнення в Придністров'ї - британська розвідка

11:21

Китай зв'язують по руках і ногахПогляд

11:08

Олексій Арестович. Кремль шукає, як упакувати поразкуВідеоблоги

10:47

8 спроб прорватися на Донбасі закінчилися розгромом для окупантів: ЗСУ знищили гору техніки

10:47

В Ірпені росіяни порвали і спалили сотні Біблій – фотоВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 11 квітня 2022: Стрільцям – заздрість, Козерогам – помилки минулого, Рибам - вороги

10:16

Путін у РФ шукає зрадників, що винні у провалі війни проти України - Арестович

Реклама
10:05

Армія РФ - "постачальник" для військових України: ЗСУ захопили понад 1000 одиниць техніки ворога

09:24

Сирени щогодини: окупанти всю ніч бомбили Дніпропетровщину

09:17

Місячний посівний календар на травень 2022: найкращі дні для садово-городніх робіт

09:16

Росія повторює ті самі помилки, що і СРСР в АфганістаніПогляд

08:55

Україна повинна перемогти на Донбасі, після чого може пройти зустріч Зеленського і Путіна – ПодолякВідео

08:47

Росія втратила майже роту солдатів і багато техніки при спробі взяти селище Олександрівка

07:54

Війська РФ почали перший етап наступу на Донбас, спробують атакувати з півдня і півночі - АрестовичВідео

07:48

"Я розчарований і засмучений": друг Путіна Берлусконі засудив злочини армії РФ у БучіВідео

07:12

Хвалена авіація РФ зазнала нищівних втрат: ЗСУ вразили 13 повітряних цілей за добуВідео

07:09

Розвідки США і Британії дізналася про плани Путіна щодо захоплення України влітку 2021 року - ВВСВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти