"Сильно страждала": путіністка Кудрявцева видала правду про зради чоловіка Алсу

Ведуча розповіла, що Алсу сильно любила свого чоловіка-зрадника.

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Співачка Алсу розлучається після 18 років шлюбу / Колаж Главред, фото Instagram/alsou

Російська ведуча Лєра Кудрявцева, яка в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, прокоментувала розлучення російської співачки Алсу та її чоловіка Яна Абрамова.

За словами Кудрявцевої, чоловік дійсно зраджував Алсу і справді з російською блогеркою Анастасією Решетовою. Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Кудрявцева заявила, що Алсу сильно любила свого чоловіка.

"Знаю, як Алсу сильно любила свого чоловіка. Дуже сильно любила. Так само знаю, як вона страждала, дізнавшись, що Ян зустрічається з Настею. Це нестерпний біль для люблячої жінки, дружини і матері. Тому, пацани - годі писати про те, що Ян молодець і в білому пальто. Ну правда, перебір", - зізналася 53-річна ведуча.

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Нагадаємо, раніше співачка Алсу, яка розлучається зі своїм чоловіком-бізнесменом Яном Абрамовим, відзначила свій день народження і показала фотографію найближчих їй людей, серед яких немає її чоловіка Яна Абрамова.

Раніше також російськіЗМІ розсекретили причину розлучення російської співачки Алсу Абрамової з її чоловіком Яном. Алсу була незадоволена своїм чоловіком уже давно. На тлі чуток про зради Абрамова, він практично не жив удома, а з'являвся там "наїздами".

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