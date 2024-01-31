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У родині Ольги Фреймут сталося горе

Олена Кюпелі
31 січня 2024, 22:47
Телеведуча поділилася особистою трагедією у своїх соціальних мережах.
Ольга Фреймут
Ольга Фреймут розповіла про особисте / колаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут повідомила, що в її родині сталося горе.

Сумною новиною знаменитість поділилася в Instagram. Фреймут розповіла, що не стало її рідної людини. Пішов із життя її дідусь - Микола.

Ольга Фреймут поділилася горем
Ольга Фреймут поділилася горем / Скриншот Instagram/freimutolia

Ольга Фреймут також поділилася фото з покійним дідусем. Знімок був зроблений у 2019 році. Тоді ведуча разом із дідусем знялася для сторінок відомого журналу Harpers Bazaar. Родичі позували в національному вбранні, що, до слова, дуже їм пасувало.

відео дня

Стильна Ольга Фреймут була у вишитій сорочці, жилеті та хустці. Образ ведуча доповнила намистом.

Нагадаємо, раніше 17-річна дочка української ведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл, яка живе в США, не стала приховувати, що, крім освіти і хобі, вона вчиться самостійно заробляти і осягає перші ази викладацької діяльності.

Раніше також стало відомо, що ведуча, в компанії своєї старшої доньки, Злати Мітчелл, відвідала Львів, де провела лекцію про хороші манери під час війни.

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Ольга Фреймут новини шоу бізнесу
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