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Вже на фронті: Віталій Козловський показав себе в екіпіровці зі зброєю в руках

Анна Підгорна
21 червня 2023, 17:02 оновлено 21 червня, 17:06
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Співак не став "відмазуватися", коли отримав повістку, і тепер вступив до лав ЗСУ.
Віталій Козловський
Віталій Козловський відправився на фронт після вручення повістки / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Український співак Віталій Козловський тиждень тому отримав повістку, після чого відправився у військкомат та пройшов військово-лікарську комісію. Після цього він зник з інформаційного простору в очікуванні відправки у військову частину.

Сьогодні він з'явився вже у військовій екіпіровці і зі зброєю в руках. На своїй сторінці в Instagram він опублікував короткий ролик, яким натякнув, що вже вступив до лав ЗСУ, та відправився захищати Україну від окупанта.

"Раніше моєю зброєю був мікрофон. Тепер моя зброя ось - справжня зброя, якою можна утилізувати ворога", - повідомив з посмішкою артист.

відео дня

Своє місце розташування, звісно, Козловський розкривати не став. У відео на задньому фоні можна розглянути дерева і силуети військових, які про щось перемовляються між собою.

Багато хто не вірив, що він відправиться на фронт, але артист, схоже, налаштований рішуче.

Віталій Козловський
Віталій Козловський вирушив на фронт після вручення повістки / instagram.com/vkozlovsky_music

Раніше зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк критично висловився про чоловіків, які втекли з України під час війни, і за кордоном не роблять нічого заради перемоги нашої країни.

Також з незвичайною ініціативою виступила Оля Полякова - у відповідь на заяву путіністів Баскова і Лепса про мільйон кожному окупанту за підбитий "Леопард", українська співачка запропонувала свою винагороду за "полювання" на артистів-пропагандистів.

Інші новини:

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