Вже на фронті: Віталій Козловський показав себе в екіпіровці зі зброєю в руках

Співак не став "відмазуватися", коли отримав повістку, і тепер вступив до лав ЗСУ.

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Віталій Козловський відправився на фронт після вручення повістки / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Український співак Віталій Козловський тиждень тому отримав повістку, після чого відправився у військкомат та пройшов військово-лікарську комісію. Після цього він зник з інформаційного простору в очікуванні відправки у військову частину.

Сьогодні він з'явився вже у військовій екіпіровці і зі зброєю в руках. На своїй сторінці в Instagram він опублікував короткий ролик, яким натякнув, що вже вступив до лав ЗСУ, та відправився захищати Україну від окупанта.

"Раніше моєю зброєю був мікрофон. Тепер моя зброя ось - справжня зброя, якою можна утилізувати ворога", - повідомив з посмішкою артист.

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Своє місце розташування, звісно, Козловський розкривати не став. У відео на задньому фоні можна розглянути дерева і силуети військових, які про щось перемовляються між собою.

Багато хто не вірив, що він відправиться на фронт, але артист, схоже, налаштований рішуче.

Віталій Козловський вирушив на фронт після вручення повістки / instagram.com/vkozlovsky_music

Раніше зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк критично висловився про чоловіків, які втекли з України під час війни, і за кордоном не роблять нічого заради перемоги нашої країни.

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