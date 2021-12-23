Засновник фестивалю Червона рута потрапив у ковідне відділення в критичному стані

Раніше важко перехворіла коронавірусом дружина українського композитора.
Тарас Мельник - український музикознавець, композитор і засновник відомого музичного фестивалю Червона рута. За свої заслуги 67-річний діяч нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.
Наразі Мельник перебуває у ковідному відділенні лікарні міста Ужгород. Актор знаходиться в групі ризику за віком, його стан розцінюють, як критичний.
Про стан Тараса Мельника розповів актор Кирило Стеценко.
У соціальних мережах він опублікував пост, в якому закликав небайдужих до допомоги - від коронавірусу тільки вилікувалася дружина композитора, фінансові ресурси сімейної пари закінчуються.
"Друзі! Ми зберегли Ольгу Мельник - нині мусимо врятувати ТАРАСА! Критична боротьба за його життя йде в ковідному відділі лікарні Ужгорода. Ресурси родини на межі... Що ми можемо? Терміновий внесок на ПРИВАТ 5363 5423 2064 3852 та максимальний репост!!! Тарас є творцем леґендарного фестивалю ЧЕРВОНА РУТА",- звернувся Стеценко до громадськості.читайте також68-річний Андрій Макаревич стане батьком вчетверте
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