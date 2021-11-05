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Пішов з життя відомий український режисер

5 листопада 2021, 11:05

Театр на Подолі осиротів.

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Віталій Юхимович Малахов (19 липня 1954 — 4 листопада 2021) / facebook.com/malakhov.vitaly

Вночі 4 листопада 2021 року не стало Малахова Віталія Юхимовича - режисера, Народного артиста України та художнього керівника Київського академічного драматичного театру на Подолі. Йому було 67 років.

Про це розказала у Facebook дочка режисера Даша Малахова.

Останні кілька місяців Віталій Юхимович сильно хворів: серцева недостатність, діабет, реанімації, операції, запалення легенів на тлі COVID.

Потім Даша Малахова розповіла, що ситуація зі здоров'ям режисера досить складна, і попросила підписників здати кров.

Після цього був ще один пост Малахової: "... Протягом двох днів ми були між небом і землею. Ніколи в житті мені не було так страшно і погано. Зараз діагноз встановлено - про себе дала знати стара отруйна бойова рана і почався сепсис. Передбачити це було неможливо.

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Зараз Малахов перебуває у важкому, але стабільному стані в реанімації Феофанії, де його продовжують рятувати".

І сам режисер, і його дочка були налаштовані досить оптимістично, але 4 листопада Віталій Юхимович Малахов помер. Даша Малахова попрощалася з батьком: "Лети, рідний мій".

На сторінці режисера в Facebook актори і просто шанувальники творчості Віталія Юхимовича висловлюють свої співчуття.

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Раніше з життя пішов Дмитро Мухарський - батько Антіна Мухарського.

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