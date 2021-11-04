Над дочкою Полякової жорстоко знущалися однолітки

Дочку Полякової булили в дитинстві за зовнішній вигляд / instagram.com/mashapolyakova

Дочка співачки Олі Полякової блогерка Маша Полякова часто ділиться особистим з підписниками за допомогою коротких відео, які знімає для TikTok.

Наприклад, дівчина розповіла, як над нею в дитинстві знущалися однолітки. Причиною для булінгу, за словами Полякової-молодшої, став її незвичний зовнішній вигляд, а точніше - великий ніс.

Відео складається всього з двох кадрів. На першому Маша в ролі своїх кривдників говорить: "Не будемо ми з тобою грати, кривоноска!"

Другий кадр - дитяче фото Маші Полякової з підписом "Я вього лише дитина".

Очевидно, сам факт булінгу в дитинстві за зовнішній вигляд, і те, що з нею ніхто не хотів грати, сильно травмували дівчину.

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Машу Полякову в дитинстві називали кривоноскою / скріншот - tiktok.com/@mashapolyakova1

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Нещодавно Маша Полякова перенесла серйозну операцію. Дівчину екстрено госпіталізували з гострим болем у животі.

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