Над дочкою Полякової жорстоко знущалися однолітки

Маша стала жертвою булінгу, і ця дитяча травма залишила незгладимий слід в душі дівчини.
Дочка співачки Олі Полякової блогерка Маша Полякова часто ділиться особистим з підписниками за допомогою коротких відео, які знімає для TikTok.
Наприклад, дівчина розповіла, як над нею в дитинстві знущалися однолітки. Причиною для булінгу, за словами Полякової-молодшої, став її незвичний зовнішній вигляд, а точніше - великий ніс.
Відео складається всього з двох кадрів. На першому Маша в ролі своїх кривдників говорить: "Не будемо ми з тобою грати, кривоноска!"
Другий кадр - дитяче фото Маші Полякової з підписом "Я вього лише дитина".
Очевидно, сам факт булінгу в дитинстві за зовнішній вигляд, і те, що з нею ніхто не хотів грати, сильно травмували дівчину.
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Нещодавно Маша Полякова перенесла серйозну операцію. Дівчину екстрено госпіталізували з гострим болем у животі.
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