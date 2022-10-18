Втратив свідомість і більше не прийшов до тями: популярний співак помер прямо на сцені

Помер Майкл Mikaben Бенджамін / instagram.com/mikaben509

Відомий гаїтянський співак, поет-пісняр та продюсер Майкл Бенджамін, який творив під псевдонімом Mikaben, помер в ніч з 15 на 16 жовтня в Парижі. Про це повідомляє видання Le Parisien.

Трагедія сталася прямо на сцені. Мікабен був запрошений на концерт на честь возз'єднання гурту Carimi, учасником якої був раніше. За словами очевидців, він закінчив свій виступ і різко попрямував до виходу, проте по дорозі втратив свідомість.

Йому надавали першу медичну допомогу до прибуття рятувальників, потім парамедики виконали масаж серця, проте Бенджамін так і не прийшов до тями. Серце зупинилося і лікарі констатували смерть. Мікабену був всього 41 рік.

У Майкла Бенджаміна залишився син Габріель, донька Лея та вагітна дружина Ванесса Фанфан. Про те, що в грудні 2023 року у них з'явиться ще один малюк, Мікабена з дружиною повідомили в серпні.

Раніше повідомлялося, що дама Олівія Ньютон-Джон, австралійська співачка, актриса, зірка культового фільму Бріолін і володарка іменної зірки на Голлівудській Алеї Слави, померла у віці 73 років від "прокляття Траволти".

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