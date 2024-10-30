Померла зірка серіалу "Друзі" - причина

Актриса померла в колі сім'ї.

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Тері Гарр - причина смерті / колаж: Главред, фото: pixabay.com, скрін відео

Що трапилося:

Тері Гарр довго боролася з хворобою

Актриса перенесла складну операцію

Здоров'я зірки похитнулося в останні роки

Американська відома акторка, співачка і танцівниця Тері Гарр, яка відома своєю роллю в серіалі "Друзі", померла у вівторок, 29 жовтня.

Публіцистка Гайді Шеффер підтвердила сумну новину, актриса померла, коли з нею поруч були рідні та близькі, їй було 79 років.

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Як стало відомо, Гарр страждала від розсіяного склерозу, діагноз їй поставили ще 2002 року.

У 2007 році акторці зробили операцію через розрив аневризми головного мозку, і після реабілітації в зірки вийшло відновити мовні та рухові здібності. В останні ж роки стан здоров'я Тері значно погіршився.

Хто така Тері Гарр? Террі Енн Гарр - американська акторка, співачка, танцівниця. Номінантка на премії "Оскар" і "BAFTA" в категорії "Найкраща жіноча роль другого плану" в комедії "Тутсі" з Дастіном Гоффманом у головній ролі. У серіалі "Друзі" актриса виконала роль матері Фібі Буффе.

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