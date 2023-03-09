Помер знаменитий "Скрипаль на даху" - ізраїльський актор Хаїм Тополь

Тополь (в Америці його називали мононімно, по прізвищу) став легендою театральної сцени і знімальних майданчиків.

Помер Хаїм Тополь - Тев'є-молочар зі Скрипаля на даху / imdb.com, pixabay.com

Ізраїльський і американський актор, номінант на премії Оскар та Тоні, дворазовий лауреат премії Золотий глобус Хаїм Тополь помер 8 березня 2023 року у віці 87 років в Тель-Авіві. Про це повідомило видання Variety з відсиланням на слова президента Ізраїлю Іцхака Герцога.

У червні 2022 року син Тополя Омер повідомив, що його батько бореться з хворобою Альцгеймера. Вона і стала причиною смерті актора.

Хаїм Тополь - унікальний актор, який полюбився глядачам завдяки Тев'є-молочару, герою оповідань Шолом-Алейхема, якого актор грав тричі: в 1969 році у виставі "Скрипаль на даху", в 1971 - в однойменному музичному фільмі, і в 80-их - на Бродвеї.

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За фільм "Скрипаль на даху" 1971-го року Тополь отримав не тільки всенародну любов і визнання, а й номінацію на Оскар, і став таким чином єдиним ізраїльським актором, який коли-небудь був номінований на цю премію.

Серед найпомітніших кіноробіт Хаїма Тополі також "Флеш Гордон", "Салах Шабаті", "Тільки для ваших очей" та ін. У 1998 році актор перестав зніматися в кіно, і присвятив себе виключно театру.

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