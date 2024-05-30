"Помер, воскрес і висміюю інших": Потап виправдався за слова про Заворотнюк

Потап виклав свою версію про появу в Мережі його уїдливого посту на адресу покійної акторки.

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Смерть Анастасії Заворотнюк - Потап заперечує, що сміявся над покійною / колаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, instagram.com/realpotap

Представники російської акторки Анастасії Заворотнюк повідомили, що вона померла в ніч на 30 травня після тривалої боротьби з онкологією. Про смерть артистки нібито висловився український музичний продюсер і співак Потап.

Новина про це поширилася в росЗМІ - Олексій Потапенко виклав сторіс у своєму блозі в Instagram, в якому зловтішався над смертю Анастасії Заворотнюк. Обурені такою поведінкою підписники кинулися на сторінку музичного продюсера, але посту про смерть акторки не виявили. Тоді преса країни-окупанта заявила, що Потап просто видалив цей запис.

Незабаром після того, як громадськість стала критикувати і всіляко ображати Потапа за його нібито негідну поведінку, зі своєю версією подій виступив сам музикант. Він назвав новину про те, що він висміював смерть Анастасії Заворотнюк, фейком. "Спочатку похоронили мене, а потім я воскрес і висміюю смерті інших… Російське ІПСО в дії, але пропоную не вестися на такі провокації. Чергова дезінформація, яка має на меті виставити українців у негативному світлі. Не довіряйте зфотошопленим скрінам, щоб у нашому медіапросторі не було новин, які націлені на дискредитацію українців. Це приклад, як нас намагаються виставити нелюдами", - написав обурений Потапенко.

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Також музикант записав відеозвернення російською мовою, в якому висловив сім'ї Анастасії Заворотнюк співчуття, і порадив замислитися, з якою метою про нього і покійну акторку вигадали цей фейк.

"Я розумію, що вам потрібно виставити українців у найнеприємнішому світлі. Але хочу відповісти на всі фейк-новини, які я щойно прочитав про себе і про те, що я нібито висміюю смерть Анастасії Заворотнюк. Це, звичайно, кощунство. Тому що я дізнався про це сьогодні тільки з цих фейк-новин, і приношу глибокі співчуття родині. І прошу фанів підтримати сім'ю. Ми з Анастасією були приятелями, не раз працювали разом. Я любив Настю, і світла пам'ять їй. А всім вам - побільше критичного мислення. Ставте під сумніви яскраві новини про яскравих персонажів, які виходять. Тому що вас від чогось намагаються відволікти і до якогось висновку намагаються направити. Ну та Бог з ними, з цими людьми. Світла пам'ять Насті", - заявив Потап.

Смерть Анастасії Заворотнюк - Потап заперечує, що сміявся над покійною / instagram.com/realpotap

Хто такий Потап? Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

Потап - останні новини:

Раніше відома світська журналістка Аліна Доротюк назвала Потапа найбільш "зашкварною" українською зіркою, яка кожною своєю дією змушує її сьогодні дивуватися.

Також Потап публічно звернувся до Насті Каменських із проханням не кидати його. Його пасаж зіркова дружина залишила без уваги, що багатьом здалося дивним на тлі чуток про розлучення пари.

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