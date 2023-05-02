Помер російський модельєр Валентин Юдашкін

У Росії через онкологічне захворювання помер популярний модельєр Валентин Юдашкін.

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Валентин Юдашкін. Фото Дні.ру

У терористичній Росії помер відомий кутюр'є і модельєр Валентин Юдашкін.

Як відомо, російській зірці було 59 років і він боровся з онкологічним захворюванням. Про це повідомляє пропагандистський "Перший канал".

"Геніальний модельєр, визнаний майстер світової моди. Його вбрання носили зірки шу-бізнесу, театру і кіно, а покази завжди приковували величезну увагу", - пише телеканал.

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Сумну новину повідомила дружина модельєра.

Відомий модельєр боровся з раком з 2016 року. Він також потрапив у скандал, після того, як не виступив проти нападу Росії на Україну. Він виявився єдиним росіянином, якому заборонили брати участь у Тижні моди в Парижі.

У 2008 році Юдашкін розробив нову військову форму для Міністерства оборони Росії. У грудні 2010 року в результаті переохолодження від 160 до 250 солдатів строкової служби в Кемеровській області були госпіталізовані, в чому, за деякими джерелами, була винна нова форма, пише Вікіпедія.

У 2011 році в РФ забракували форму, розроблену Юдашкіним, через низьку якість матеріалів і погану функціональність.

Нагадаємо, 30 квітня, у країні-агресорі Росії помер модельєр і ведучий В'ячеслав Зайцев. Російського модельєра госпіталізували з кровотечею в шлунку, пізніше його направили в реанімацію. "Вдень його доставили в лікарню з кровотечею в шлунку. У цьому ж районі знаходиться його дача. Після КТ Зайцева відправили в реанімацію. Пізніше, в районі 18:00, він помер", - пишуть росЗМІ.

Як раніше повідомляв Главред, у країні-агресорі Росії помер популярний телеведучий, актор театру і кіно Сергій Колесніков. Акторові було 68 років.

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