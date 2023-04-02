Помер відомий український актор Олександр Гетьманський

Довгий час артист боровся з важкою хворобою, яка все ж взяла верх над ним.

Помер український актор Олександр Гетьманський / facebook.com/lesyatheatre, pexels.com

Вночі 1 квітня помер український актор, Народний артист України Олександр Миколайович Гетьманський. Йому було 63 роки.

Сумну новину повідомили на офіційній сторінці Національного академічного театру імені Лесі Українки в Facebook. У ньому Гетьманський служив майже 20 років. Причиною смерті артиста називають тривалу хворобу.

Актора поховають на його історичній батьківщині - в селищі Високий Харківської області. Відспівування відбудеться у Свято-Ільїнському храмі. "Сьогодні вночі після тривалої хвороби пішов у вічність народний артист України Олександр Миколайович Гетманський. Вічна пам'ять талановитому Артисту! Щирі співчуття родині та друзям", - йдеться в повідомленні.

відео дня

За свою кар'єру Олександр Гетьманський зіграв у більш ніж 40 фільмах, в тому числі в кінокомедії "Кілька любовних історій", і американській біографічній драмі "Її серце" з Анджеліною Джолі в головній ролі.

У 1994 році актор отримав звання Заслуженого артиста України, а через 10 років - Народного артиста.

Раніше стало відомо, що турецький актор Чагдаш Чанкая ("Заснування: Осман") загинув в результаті землетрусу, від якого здригнулася Туреччина і Сирія 6 лютого - тіло його і дружини знайшли під завалами.

Також у ЗМІ повідомили про смерть канадського актора Джорджа Робертсона, який став відомий завдяки ролі шефа поліції (а пізніше - комісара) Хенрі Херста в циклі комедійних фільмів Поліцейська академія.

Інші новини: