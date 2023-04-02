Помер відомий український актор Олександр Гетьманський

Вночі 1 квітня помер український актор, Народний артист України Олександр Миколайович Гетьманський. Йому було 63 роки.
Сумну новину повідомили на офіційній сторінці Національного академічного театру імені Лесі Українки в Facebook. У ньому Гетьманський служив майже 20 років. Причиною смерті артиста називають тривалу хворобу.
Актора поховають на його історичній батьківщині - в селищі Високий Харківської області. Відспівування відбудеться у Свято-Ільїнському храмі. "Сьогодні вночі після тривалої хвороби пішов у вічність народний артист України Олександр Миколайович Гетманський. Вічна пам'ять талановитому Артисту! Щирі співчуття родині та друзям", - йдеться в повідомленні.
За свою кар'єру Олександр Гетьманський зіграв у більш ніж 40 фільмах, в тому числі в кінокомедії "Кілька любовних історій", і американській біографічній драмі "Її серце" з Анджеліною Джолі в головній ролі.
У 1994 році актор отримав звання Заслуженого артиста України, а через 10 років - Народного артиста.
Раніше стало відомо, що турецький актор Чагдаш Чанкая ("Заснування: Осман") загинув в результаті землетрусу, від якого здригнулася Туреччина і Сирія 6 лютого - тіло його і дружини знайшли під завалами.
Також у ЗМІ повідомили про смерть канадського актора Джорджа Робертсона, який став відомий завдяки ролі шефа поліції (а пізніше - комісара) Хенрі Херста в циклі комедійних фільмів Поліцейська академія.
Інші новини:
- Помер знаменитий "Скрипаль на даху" - Ізраїльський актор Хаїм Тополя
- Помер учасник проекту Голос країни-музикант Євген Щавлінський
- Помер актор "Зоряних воєн" і"Гаррі Поттера"