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Інтригу розкрито: номер на Євробачення-2024 для України поставила світова зірка

Анна Підгорна
2 травня 2024, 02:50
alyona alyona та Jerry Heil створили разом із Таню Муіньо справжню "жіночу синергію" на сцені.
alyona alyona, Jerry Heil
alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні-2024 - Таню Муіньо поставила номер для України / колаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil

Україна перебуває серед п'ятірки лідерів, у яких єврофани бачать потенційних переможців музичного конкурсу Євробачення-2024. Свій номер дует alyona alyona та Jerry Heil представлять у Мальме вже у вівторок, 7 травня, у першому півфіналі змагання.

Утім, про те, що українські артистки "порвуть" конкурентів на сцені Євробачення, можна з упевненістю заявити вже зараз, адже до їхньої команди долучилася українська кліпмейкерка зі світовим ім'ям Таню (Тетяна) Муіньо.

Вона зрежисувала номер для alyona alyona та Jerry Heil, з яким співачки виступлять на Євробаченні-2024. "Напочатку нашої співпраці ми проговорили все, що болить та резонує нам в нашій пісні і вже за декілька діб почули бачення режисерки, яке вразило нас. Ми зрозуміли: це те, як ми хочемо через наш номер промовляти до світу! Єдність, сталева сила дів, віра та воля! Музика таки єднає світ, ми впевнені! І знаємо, що ця постановка зʼєднає серця по всьому світу в прагненні до перемоги світла над темрявою!" - розповіли артистки в Instagram.

відео дня

Таню Муіньо - український феномен. Вона має дві номінації на "Греммі". На її рахунку кліпи не лише для популярних українських артистів, а й для зірок світового масштабу - Кеті Перрі, Дженніфер Лопес, Post Malone, The Weeknd, Cardi B, Lil Nas X, Harry Styles, Doja Cat, Dua Lipa тощо. Її відео набирають на YouTube сотні мільйонів переглядів.

Дивіться відеофрагменти репетиції номера alyona alyona та Jerry Heil, який для них поставила Таню Муіньо:

Євробачення-2024

Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Україна на Євробаченні-2024 - подробиці:

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також сопілкар із Kalush Orchestra, гурту-переможця Євробачення-2022, висловився щодо перемоги alyona alyona і Jerry Heil на конкурсі. Тимофій Музичук оцінив шанси дуету.

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