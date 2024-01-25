Український співак розповів, як продюсери мюзиклу проміняли його на Кіркорова

Андрій "El" Кравчук згадав, як пробувався на роль у мюзиклі "Вечори на хуторі поблизу Диканьки".

https://glavred.net/stars/ukrainskiy-pevec-rasskazal-kak-prodyusery-myuzikla-promenyali-ego-na-kirkorova-10536092.html Посилання скопійоване

El Кравчук поскаржився на Кіркорова / Колаж Главред, фото Instagram/el.kravchuk

Відомий український співак, зірка естради 1990-х Андрій "El" Кравчук пригадав, як пробувався на роль у мюзиклі "Вечори на хуторі поблизу Диканьки" Семена Горова.

За словами артиста, тоді його конкурентами були Філіп Кіркоров і Микола Басков, цитує його видання Телеграф.

Кравчук каже, що йому не вдалося зіграти роль у мюзиклі через продюсера, а також його бажання продавати продукт не тільки в Україні, а й у Росії.

відео дня

"Відчув, що я не можу працювати в Росії. Адже там, щоб пройти кастинг, потрібно перебувати, зніматися. Там вибирають, наприклад, Баскова або Кіркорова в той самий час, коли я стою в кастингу на тій самій ролі. Наприклад, у Семена Горова у "Вечорах на хуторі". Мені продюсер каже: "Ми хочемо продати це ще в Росії. Добре? Тебе там хтось знає? Ні. То кого будемо знімати?". Звісно, хто тебе знає і тут, і там, куплять тоді все. Таким чином я в РФ так і не "заграв". Що це як не русифікація?" - запитує співак.

Нагадаємо, раніше легендарний співак Андрій EL Кравчук вельми бурхливо висловився щодо українських артистів і музикантів, які вирушили шукати кращого життя в Росії.

Раніше також співак обрушився з критикою в інтерв'ю на колегу по сцені - зірку 2010-х Олега Винника, який залишив Україну вже майже два роки тому і не повертається відтоді.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.