Український співак розповів, як продюсери мюзиклу проміняли його на Кіркорова

Відомий український співак, зірка естради 1990-х Андрій "El" Кравчук пригадав, як пробувався на роль у мюзиклі "Вечори на хуторі поблизу Диканьки" Семена Горова.
За словами артиста, тоді його конкурентами були Філіп Кіркоров і Микола Басков, цитує його видання Телеграф.
Кравчук каже, що йому не вдалося зіграти роль у мюзиклі через продюсера, а також його бажання продавати продукт не тільки в Україні, а й у Росії.
"Відчув, що я не можу працювати в Росії. Адже там, щоб пройти кастинг, потрібно перебувати, зніматися. Там вибирають, наприклад, Баскова або Кіркорова в той самий час, коли я стою в кастингу на тій самій ролі. Наприклад, у Семена Горова у "Вечорах на хуторі". Мені продюсер каже: "Ми хочемо продати це ще в Росії. Добре? Тебе там хтось знає? Ні. То кого будемо знімати?". Звісно, хто тебе знає і тут, і там, куплять тоді все. Таким чином я в РФ так і не "заграв". Що це як не русифікація?" - запитує співак.
Нагадаємо, раніше легендарний співак Андрій EL Кравчук вельми бурхливо висловився щодо українських артистів і музикантів, які вирушили шукати кращого життя в Росії.
Раніше також співак обрушився з критикою в інтерв'ю на колегу по сцені - зірку 2010-х Олега Винника, який залишив Україну вже майже два роки тому і не повертається відтоді.
Вас також може зацікавити:
- Філіп Кіркоров зробив величезне моторошне татуювання на видному місці
- Пізно пити боржомі: переляканий Кіркоров вирішив відкупитися за "голу" вечірку
- У Росії знайшли "гідну" заміну Кіркорову, який оскандалився на вечірці