Український актор розповів, як Гордон врятував його родині життя на початку повномасштабної війни

Данііл Мірешкін ледь не потрапив у лапи окупантам, проте емоційний вигук журналіста змінив усе.

Данііл Мірешкін розповів, як Дмитро Гордон врятував йому та його родині життя 24 лютого / instagram.com/mireshkin_daniil, instagram.com/gordondmytro

Український актор, відомий завдяки серіалу "Доньки-матері", Данііл Мірешкін на початку повномасштабної війни в Україні несподівано знайшов для себе янгола-охоронця. Тоді ж він повірив у випадковості.

В інтерв'ю для Аліни Доротюк артист зізнався, що йому, його дружині Ксенії, та їх маленькій дочці життя врятував український журналіст і ведучий Дмитро Гордон.

Мірешкін згадує: 24 лютого, як і багато жителів Києва, він прийняв рішення вивезти сім'ю за місто в надії, що там буде безпечніше. В останню секунду, завдяки Гордону, він не став згортати в Гостомель, де його машину могли розстріляти окупанти.

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"Мені Гордон життя врятував. Ми виїжджали з Києва і повертали на Гостомель, щоб якось об'їхати затор. Ми повернули, я паралельно новини дивлюся, і тут якась новина – звернення Гордона до росіян (до російських журналістів Дудя і Собчак з вимогою організації антивоєнних протестів в рф – прим. редактора). Дивлюсь, а він кричить: "Ось тут у нас у Гостомелі висаджується російський десант!" Я це чую і повертаю буквально в останній поворот перед в'їздом у Гостомель на трасу", - розповідає актор.

Нагадаємо, раніше Гордон на своїй сторінці в Instagram виклав фото головного пропагандиста Росії Володимира Соловйова. Той у військовій формі і бронежилеті стоїть на тлі дорожнього знака "Київ". "Соловйов сильно схуд, має явно нездоровий вигляд. Коли українцям радіти?" - запитує Гордон.

Також журналіст раскритикував першу жінку-космонавта Валентину Терешкову, яка топить за "русский мир" і назвала президента України Володимира Зеленського "Антихристом".

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