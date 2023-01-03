Космос, прийом: Валентина Терешкова назвала президента Зеленського Антихристом - Гордон не змовчав

Перша жінка-космонавт встигла в космосі поспілкуватися з Богом.

Дмитро Гордон прокоментував пропозицію Валентини Терешкової визнати Володимира Зеленського Антихристом / instagram.com/gordondmytro, pixabay.com

Український ведучий і журналіст Дмитро Гордон використовує свої зв'язки з громадськістю та популярність у соціальних мережах, як зброю проти російської пропаганди, і спосіб висміяти спосіб життя країни на болотах, яка вироджується через свою манію величі.

Гордон, в силу професійних інтересів, стежить за ЗМІ країни-агресора, і час від часу ділиться "перлами", які там публікують серйозні видання. Так на сторінці ведучого в Instagram нещодавно з'явився фрагмент із замітки про Валентину Терешкову - першу жінку-космонавта.

Після польоту в космос в 1963 році вона зайнялася облаштуванням громадської та політичної кар'єри. Зараз Терешкова член пропутінської партії Єдина Росія і є депутатом Держдуми.

Однак, чи то в силу її похилого віку (Терешковій 85 років), чи то через згубний вплив польоту в космос на її психіку, політичний космонавт видала порцію добірного марення - розповіла, що зверталася до глави РПЦ з проханням визнати президента України Антихристом.

За словами самої Терешкової, на це її напоумив Бог, з яким вона встигла поспілкуватися, поки перебувала в космосі.

Дмитро Гордон прокоментував пропозицію Валентини Терешкової визнати Володимира Зеленського Антихристом / instagram.com/gordondmytro

У коментарях зазначають, що до адекватності Валентини Терешкової після подібних заяв є серйозні питання:

"Вона найбільше схожа на антихриста сама".

"Судячи з фото вона вже давно загубилася Галактиках!"

"Таблетки потрапили під санкції, тепер нічим лікувати психічні розлади".

"Політ у космос дав побічний ефект..."

"Їм би лікарні будувати, а не ракети".

"Немає такого дна, яке вони б не пробили. Але як на мене слабенько, після бойових-то комарів".

"Посадка, напевно, невдала була, і на старості дала про себе знати".

Сам Гордон цю новину прокоментував так: "Чарівно! Перша жінка-космонавт теж від'їхала від перону".

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