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Українські жінки-політики та їхні "двійники" серед наших знаменитостей

Олена Кюпелі
7 червня 2024, 15:38
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Можна подивитися на українських жінок-політиків та українських зірок по-іншому.
Ірина Геращенко та Наталія Жижченко
Ірина Геращенко та Наталія Жижченко / Колаж Главред, фото Слово і діло, Апостроф

У всьому світі є схожі один на одного люди. Західні ЗМІ частенько постять добірки голівудських знаменитостей, яких іноді складно відрізнити одна від одної.

Наприклад, Кейра Найтлі та Наталі Портман. Ці дві прекрасні актриси дуже схожі між собою. Настільки, що іноді буває складно одразу дізнатися, хто ж із них з'явився на екрані.

Главред розбирався з українськими зірками. І таки знайшов селебріті, схожих між собою.

відео дня

Цього разу - новий експеримент: українські популярні жінки та їхні схожі колеги, представниці українського політикуму.

Віталіна Біблів та Оксана Маркарова

Оксана Маркарова - українська державна діячка та фінансистка. З 25 лютого 2021 року Маркарова є Надзвичайним і Повноважним Послом України в США. А з 2023 року - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Антигуа і Барбуді.

Жінка за типажем схожа на популярну і талановиту українську акторку Віталіну Біблів. Біблів грала в кіно і театрі, знімалася на телебаченні. Вона є володаркою Національної премії "Золота дзиґа" (2019), заслужена артистка України (2020).

Віталіна Біблів та Оксана Маркарова
Віталіна Біблів та Оксана Маркарова / Колаж Главред, фото Вікіпедії

Ірина Геращенко та ONUKA

Ірина Геращенко є українською тележурналісткою і популярним політиком, співголовою фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді IX скликання.

Наталя Жижченко - популярна українська артистка і музикантка, співавторка проєкту електро-фолк-гурту, створеного 2013 року. У 2017 році журнал "Новое время" включив Нату Жижченко в ТОП-100 найуспішніших жінок України.

Співачка виховує двох дітей.

Ірина Геращенко та Наталія Жижченко
Ірина Геращенко та Наталія Жижченко / Колаж Главред, фото Слово і діло, Апостроф

Анна Сагайдачна та Юлія Світлична

Юлія Світлична - український політик, голова Харківської обласної державної адміністрації, народилася в Харкові, 6 червня 1984-го року.

Вищу освіту здобула в Харківському держуніверситеті харчування і торгівлі. Закінчила аспірантуру Нацакадемії держуправління.

Політичну кар'єру почала 2006 року в Харківській обласній державній адміністрації, де обійняла посаду головного спеціаліста в економічному управлінні. 2016 року Юлію Світличну було визнано найкращим губернатором у державі за версією КВУ.

Анна Сагайдачна - українська акторка дубляжу та озвучування.

Закінчила Київський національний університет культури і мистецтв (майстерня Ю. А. Муравицького), а 2012 року - Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Карпенка-Карого. Номінант національної телевізійної премії "Телетріумф" у категорії "Акторка телевізійного фільму/серіалу" (за роль манекенниці Марини Дунаєвої у т/с "Червона королева").

Анна Сагайдачна та Юлія Світлична
Анна Сагайдачна та Юлія Світлична / Колаж Главред, фото ВокругТВ, Антикор

Ірина Федишин та Наталія Бернацька

Наталія Бернацька - секретар Центральної виборчої комісії України (2018-2019), перший заступник Міністра юстиції України, урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини.

Хто така Ірина Федишин?

Ірина Федишин - українська співачка, поет-пісняр, композитор. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

Ірина Федишин - українська співачка, авторка пісень і модель, працює в жанрі попмузики. У травні 2022 року входила до журі від України на щорічному Пісенному конкурсі Євробачення. Результати роботи журі загалом і Федишин спричинили в Україні гучний скандал через виставлення низьких балів польському та литовському виконавцям.

Ірина Федишин та Наталія Бернацька
Ірина Федишин та Наталія Бернацька / Колаж Главред, фото Антиков, Тут News

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Арсен Мірзоян відверто заговорив про зради у шлюбі з Тонею Матвієнко. Артист зізнався: і він, і його дружина дуже ревниві, але у них є свій спосіб справлятися з цим.

Також Тоня Матвієнко розповіла, чи відпустить Арсена Мірзояна, який активно займається волонтерством і дає благодійні концерти, на фронт.

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