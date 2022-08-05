"Україна відчайдушно потребує допомоги": Оззі Осборн випустив платівку в кольорах українського прапора

Оззі Осборн випустив платівку в кольорах українського прапора / https://ua.depositphotos.com/ і УНІАН

Легендарний західний рок-музикант і колишній фронтмен групи Black Sabbath Оззі Осборн в черговий раз підтримав Україну-і випустив свій новий альбом Patient Number 9 на платівці в синьо-жовтому кольорі. Про це Виконавець розповів на своїй сторінці в Instagram.

Платівка вийде обмеженим тиражем і коштуватиме 38 долара. Всі кошти, виручені з її продажу, будуть спрямовані волонтерській організації ThirdWaveVolunteers, яка займається евакуацією дітей сиріт з особливими потребами з України в США. Разом з цією волонтерською організацією співпрацював син Оззі Осборна Джек.

"У лютому мій син Джек працював з ThirdWaveVolunteers, які допомагали евакуювати українських дітей-сиріт з особливими потребами. Зараз Україна відчайдушно потребує допомоги, тому працювати над такою важливою справою правильно", — написав він.

Нагадаємо, раніше легендарна британська рок-група The Rolling Stones і американська рок-група Guns N ' Roses публічно висловили свою підтримку Україні у війні проти Росії.

"Ролінги" під час виконання свого хіта Gimme Shelter в лондонському Гайд-парку показали на великому екрані кадри вибухів і руйнувань, які скоїли російські окупанти на території України. Згодом на екрані за спиною замайорів великий український прапор.

Що стосується Guns 'N' Roses, то на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium в Лондоні організатори прикрасили сцену українською символікою – на сцені були наші прапори, а зал і сцена регулярно підсвічувалися жовто-блакитними кольорами.

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