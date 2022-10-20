Учасниця 11 сезону шоу Холостяк з Михайлом Заливако вагітна

Єлизавета Крутікова вагітна первістком / instagram.com/elkrutikova

11 сезон романтичного реаліті-шоу Холостяк запам'ятався глядачеві безліччю яскравих учасниць. Особливе місце в ньому займала Єлизавета Крутікова.

Гімнастка і спортсменка боролася за увагу Михайла Заливако, головного героя сезону, до 6 випуску. Потім була змушена покинути проєкт.

Проте щастя в особистому житті Крутікова зустріла - вона вже більше року перебуває у відносинах з чоловіком на ім'я Костянтин. Нещодавно Єлизавета зробила йому неоціненний подарунок.

На своїй сторінці в Instagram вона показала ролик, в якому дарує Костянтину коробочку, в якій лежить позитивний тест на вагітність. Чоловік з подивом і сльозами на очах запитує, чи вагітна Єлизавета, на що вона відповідає ствердно.

"Переїзд через дві смужки, це штраф чи не штраф?"- жартівливо підписала відео Крутікова.

Раніше українська телеведуча Лідія Таран поділилася своєю гордістю - показала брата-героя, який зараз захищає Україну від російських окупантів.

Також стало відомо, що українська професійна тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік-француз Гаель Монфіс стали батьками уперше. У пари народилася дочка. Дівчинку назвали незвичайним ім'ям.

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