У Меладзе в родині скоро буде поповнення

Можливо, Валерію Меладзе скоро доведеться няньчити маленького малюка.

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Валерій Меладзе скоро буде няньчитися з малюком / Колаж Главред, фото thevoicemag.ru

Співак Валерій Меладзе, який намагається підтримувати мовчазний нейтралітет щодо війни в Україні, готується стати дідусем.

Як відомо, старша дочка Валерія Меладзе від першого шлюбу Інга Меладзе, нещодавно вийшла заміж. Як пишуть пропагандистські ЗМІ, молода жінка, яка вийшла заміж за фотографа, вже замислюється про дітей.

"Найкращий спільний проект - це діти. Думаємо, що плануємо! А якщо говорити про ділову частину, то впевнені, що у нас би вийшов хороший бутик-готель або невеликий ресторан з простою і смачною їжею. Але разом робити великі справи-ніби більш небезпечно, ніж їх не робити, тому поки залишимося при своєму", — зазначила Інга.

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Нагадаємо, раніше російська співачка Альбіна Джанабаєва і дружину співака Валерія Меладзе, поділилася рідкісним фото на своїй сторінці в Instagram. Так вона виклала фотографію, як їде кудись зі своїм чоловіком: "Привіт дорогі. Як ви? Давайте разом виберемо підпис до фото: а) їдемо за продуктами. б) їдемо розлучатися. в) їдемо в пологовий будинок. г) їдемо в сусіднє село на дискотеку".

Раніше стало відомо що українська співачка Віра Брежнєва та її чоловік, композитор і продюсер Костянтин Меладзе, продають права на свої пісні, написані російською мовою. "Розпродаж" стосується також і хітів дівочої групи ВІА Гра.

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