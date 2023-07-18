Ведуча 1+1 розкрила стать своєї майбутньої дитини

Наталя Островська очікує первістка, і лишень недавно дізналася, буде у неї хлопчик чи дівчинка.

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Вагітна Наталія Островська розповіла про стать дитини / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska

Наприкінці червня журналістка 1+1 та ведуча Єдиного марафону новин Наталія Островська розкрила шанувальникам свою таємницю - вона очікує на первістка. Тоді Наталя показала знімки з УЗД і поділилася першими враженнями від майбутнього материнства.

Зараз на її сторінці в Instagram з'явилося відео з гендер-паті, на якому ведуча та її чоловік з'ясували, якої статі буде їх перший малюк.

У цьому їм допомогли друзі: майбутніх батьків змусили закрити очі. У цей час їхні друзі запалили фаєри, з яких вирвався рожевий дим - у Наталії Островської буде дівчинка.

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Варто відзначити, що і гості вечірки до оголошення статі дитини були в більшості своїй впевнені в тому, що ведуча народить доньку. Самі майбутні батьки просто раді майбутній появі дитини.

Дивіться відео з гендер-паті Наталії Островської:

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