Нова обраниця Білла Гейтса спровокувала чутки про заручини

Американський підприємець, філантроп і один з творців Microsoft Білл Гейтс є завидним холостяком з серпня 2021 року - він розлучився зі своєю дружиною Меліндою після 27 років шлюбу.
У лютому 2023 року в ЗМІ почали з'являтися чутки про те, що Гейтс знайшов заміну Мелінді. Його новою обраницею стала Паула Херд, вдова колишнього генерального директора і президента Oracle Марка Херда. Пару часто бачать разом на прогулянках і світських заходах, хоча свої відносини вони в публічному просторі не коментують.
Днями Паулу і Білла спіймали в Нью-Йорку за вечерею разом з дітьми Гейтса від Мелінди. Всі разом вони нагадували одну велику дружну сім'ю. На виході з ресторану у Херд помітили на безіменному пальці кільце, схоже на обручку. Про це повідомляє Daily Mail.
Безумовно, відносини підприємця і його подруги розвиваються стрімко - їх сім'ї знайомі, і вони разом їздять на відпочинок, проте чи є прикраса на пальці Паули знаком, що вони готові зв'язати себе узами шлюбу, поки залишається таємницею.
EXCLUSIVE: Bill Gates' girlfriend Paula Hurd sports a large ring on THAT finger https://t.co/7uqift7Mmxpic.twitter.com/c6otrm7Fo3— Daily Mail Online (@MailOnline) July 18, 2023
Раніше стало відомо, що у Шакіри новий роман з баскетболістом - колумбійській співачці приписують стосунки з гравцем "Майамі Хіт" Джиммі Батлером, який молодший за неї на 12 років.
Також Ніколь Кідман розкрила секрет успішного шлюбу з Кітом Урбаном - пара разом вже 18 років, що є пристойним терміном за мірками Голлівуду.
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