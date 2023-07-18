Нова обраниця Білла Гейтса спровокувала чутки про заручини

Гейтс і Херд разом лише 5 місяців, але інсайдери повідомляють, що їхні стосунки розвиваються дуже швидко.

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Білл Гейтс зробив пропозицію своїй подрузі - ЗМІ / колаж: Главред, фото: instagram.com/thisisbillgates, pexels.com

Американський підприємець, філантроп і один з творців Microsoft Білл Гейтс є завидним холостяком з серпня 2021 року - він розлучився зі своєю дружиною Меліндою після 27 років шлюбу.

У лютому 2023 року в ЗМІ почали з'являтися чутки про те, що Гейтс знайшов заміну Мелінді. Його новою обраницею стала Паула Херд, вдова колишнього генерального директора і президента Oracle Марка Херда. Пару часто бачать разом на прогулянках і світських заходах, хоча свої відносини вони в публічному просторі не коментують.

Днями Паулу і Білла спіймали в Нью-Йорку за вечерею разом з дітьми Гейтса від Мелінди. Всі разом вони нагадували одну велику дружну сім'ю. На виході з ресторану у Херд помітили на безіменному пальці кільце, схоже на обручку. Про це повідомляє Daily Mail.

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Безумовно, відносини підприємця і його подруги розвиваються стрімко - їх сім'ї знайомі, і вони разом їздять на відпочинок, проте чи є прикраса на пальці Паули знаком, що вони готові зв'язати себе узами шлюбу, поки залишається таємницею.

EXCLUSIVE: Bill Gates' girlfriend Paula Hurd sports a large ring on THAT finger https://t.co/7uqift7Mmxpic.twitter.com/c6otrm7Fo3 — Daily Mail Online (@MailOnline) July 18, 2023

Раніше стало відомо, що у Шакіри новий роман з баскетболістом - колумбійській співачці приписують стосунки з гравцем "Майамі Хіт" Джиммі Батлером, який молодший за неї на 12 років.

Також Ніколь Кідман розкрила секрет успішного шлюбу з Кітом Урбаном - пара разом вже 18 років, що є пристойним терміном за мірками Голлівуду.

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