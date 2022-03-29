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"Ти захопити нас, собака, і не мрій": у Лісапетному батальйоні пообіцяли перегризти глотку Путіну

29 березня 2022, 10:03

Колектив записав нову пісню, в якій висміяли армію країни-окупанта і відправили послання Путіну.

Український гурт "Лісапетний батальйон" презентував пісню "Зібралися бабоньки", в якій висміяла "руських упирів".

На своєму каналі в YouTube колектив показав потужний кліп на підтримку України та з влучними висловлюваннями на адресу президента країни-агресора.

"Зібрались бабоньки в неділю на зорі

Бо нашу землю топчуть руські упирі

Ой, баби, бабоньки, в нас частка не проста

Бо вже палають наші села і міста.

Ти ще пізнаєш, Путлєр, нашу лють

Бо наших баб, як тільки допечуть,

Смороду тебе и в бункері

Горло зубами тай перегризуть

Ти захопити нас, собака, і не мрій,

Твої солдати вже пішли на перегній,

Твою орду, як "Тузік грєлку" ми порвемо,

А хто не з нами-тих навіки проклянемо

Ви захопити хтіли нас за пару днів,

Та залишились без зубів і без трусів,

Відчули силу і відвагу козака –

То це ще баби не включалися, поки

Ми всіх рашистів передушимо, як клопів,

В житті ніколи не пробачим москалів,

Підете в напрямку ви свого корабля,

Аж від курилів і до самого кремля", - співається пісні.

Варто відзначити, що раніше в Україні створили платформу списком артистів, блогерів і політиків, які підтримують війну Росію проти України.

Також ми повідомляли, що українська співачка Настя Приходько розкритикувала колег по цеху, співачок Світлану Лободу та Ані Лорак, за злочинне замовчування трагічної війни на Україні, яку розв'язала РФ.

Лорак і Лободі закидають, що вони довгий час будували кар'єру в Росії, через що, очевидно, стали забувати своє українське коріння. Їх бездіяльність прирівнюють до прямого сприяння країни-агресора.

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