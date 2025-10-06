Рус
"Твоє місце": як Алла Пугачова публічно звернулася до Софії Ротару

Еліна Чигис
6 жовтня 2025, 14:29
Алла Пугачова завжди була прихильною до Софії Ротару.
Софія Ротару, Алла Пугачова
Софія Ротару - новини / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару, Алла Пугачова

Коротко:

  • Як Алла Пугачова відгукувалася про Софію Ротару раніше
  • Як шанувальники оцінили архівне відео

З'явилося архівне відео, на якому російська співачка Алла Пугачова, яка публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, покликала Софію Ротару на сцену і висловила свою думку про неї.

Кадрами поділилася фан-сторінка Софії Ротару в соцмережах і представники залишили короткий підпис.

"Ваше місце ніколи нікому не зайняти!" - зазначили в соцмережах.

Алла Пугачова про Софію Ротару
Алла Пугачова про Софію Ротару / фото: скрін instagram.com/sofiarotaru.forever/

На відео Пугачова звернула увагу на талант Ротару і захопилася нею, як артисткою.

"Сонечко, твій талант, як і голос, він настільки крилатий, дзвінок і чистий, він ширяє над усім шоу-бізнесом. Твоє місце, повір мені, нікому ніколи не зайняти! Тому стій довше на цьому святому місці і роби людей щасливими своїми піснями!" - сказала Примадонна.

Шанувальники залишилися в захваті від кадрів і написали свою думку про співачок у коментарях.

"Дві легенди, дві великі артистки, браво";

"Дві великі співачки";

"Дві легенди. Дві культові співачки. Талантами наділяє Бог. Любов'ю наділяють люди. Довгих років вам обом. Робіть нас щасливими", - зазначили користувачі соцмережі.

Коментарі до відео з Софією Ротару та Аллою Пугачовою
Коментарі до відео з Софією Ротару та Аллою Пугачовою / фото: скрін instagram.com/sofiarotaru.forever/
Софія Ротару
Софія Ротару / інфографіка: Главред

Софія Ротару - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, співачка Олена Тополя заявила про те, що хоче заспівати дуетом зі співачкою Софією Ротару. А ось Ротару не поспішає відповідати на пропозицію і проігнорувала коментар. Також українська ведуча Марічка Падалко написала про бажання записати інтерв'ю з артисткою, але вона і на цю пропозицію поки що не відповіла.

А також Філіп Кіркоров, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, привітав співачку Софію Ротару з днем народження. Він зробив публікацію, в якій розповів про першу зустріч зі співачкою, також він показала спільні архівні фото.

Про персону: Софія Ротару

Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

РПЦ втомилася від себе самої - просить кликати повним ім'ямПогляд

