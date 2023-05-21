Трагедія в родині Алли Мазур: на війні загинула близька людина ведучої

Сім'я Мазур сумує про воїна-героя, життя якого вкрала країна-окупант.

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Алла Мазур розповіла про загибель племінника - воїна ЗСУ Олександра Сірого / instagram.com/allamazurofficial

Українська журналістка і ведуча, зірка телеканалу 1+1 Алла Мазур переживає одну з найтяжчих весен у своєму житті - в березні вона попрощалася з батьком, а тепер повідомила про загибель племінника на фронті.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімки хороброго воїна Олександра Сірого з 2-го батальйону 25-ої бригади ЗСУ, який для неї був просто Сашком. 10 квітня йому виповнилося 32 роки, а 16 квітня він героїчно загинув.

Олександр у мирний час був будівельником. Коли країна-окупант ступила на українську землю він, не маючи абсолютно ніякого військового досвіду, пішов захищати нашу Батьківщину. У день смерті він кинувся в бій разом з побратимами, хоча повинен був піти на ротацію.

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"Двометровий красень, який завжди готовий був кинутися на допомогу… Він пішов виручати своїх і того дня: хоча мав уже йти на ротацію. "Але хлопцям треба помогти" - пояснював сестрі… З того бою він не повернувся. Саша не вважав себе героєм - але для нас він таким є. Бо кинувся виручати і підтримувати не тільки побратимів з 2-го батальйону 25-ї бригади ЗСУ. Він затулив собою нас усіх. Всю родину. І такі, як наш Саша - рятують нині всю Україну", - пише ведуча у скорботі.

Також Мазур подякувала своїй сестрі, мамі Олександра, що виростила таку гідну людину, і висловила своє співчуття тим, хто не дочекався рідних з фронту.

Раніше стало відомо про смерть Олександра Гетьманського - українського актора і Народного артиста України. За даними Національного академічного театру імені Лесі Українки, в якому Олександр Миколайович служив близько 20 років, причиною смерті стала тривала хвороба.

Також повідомлялося про загибель молодого українського актора Антона Прасоленка на фронті - артист отримав на передовій не сумісне з життям поранення. Він брав участь у боях на Сході, хоча і не був професійним військовим.

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