Тіна Кароль зворушила фанатів зустріччю з сиротами-біженцями з Краматорська

Тіна Кароль / колаж фото УНІАН

Відома українська поп-співачка Тіна Кароль спеціально влаштувала зустріч з українськими дітьми-сиротами в місті Берні (Швейцарія) ‒ куди їх встигли відвезти з Краматорська через жорстокі обстріли російського окупанта. Про це сама виконавиця написала у своєму Telegram-каналі.

"Побачивши сьогодні дітей-сиріт (я дуже хвилювалася) зрозуміла, що мені не вистачає друзів і простого людського питання: "А як ти?". Ми заповнювали анкету, як у школі колись: ім'я, прізвище, скільки років, день народження, улюблена тварина, улюблена страва, хобі, побажання. Моя відповідь була такою: Тіна Кароль, 25.01, люблю кішок і картоплю фрі, хобі: мріяти, бажання: справжніх друзів", — написала вона.

Кароль каже, що була здивована тим, як Швейцарія зустріла і прийняла українських дітей. Місцева влада надала окреме приміщення їм для проживання і також організувала їх навчання в школі.

"Наша зустріч одразу розпочалася з пісень: з Гімну України та "Україна - це ти", "Щедрик", "Добрий вечір тобі, пане господарю", "Ніч яка місячна". Я була приголомшена тим, що діти так багато знають українських пісень ‒ та ще й колядок. Ми малювали разом, співали разом, спілкувалися і ділилися один з одним надією, мріяли про перемогу України. І ця перемога обов'язково близько! Заради наших дітей, заради майбутніх поколінь і є нашим моральним обов'язком перед ними", — підсумувала співачка.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для родини 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому та зруйнованому Маріуполі.

До того Тіна Кароль в день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр з сімейного архіву.

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