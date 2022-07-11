Тіну Кароль застукали на прогулянці із загадковим чоловіком

Тіна Кароль показала загадкового шанувальника / instagram.com/tina_karol

Особисте життя української співачки Тіни Кароль - таємниця, покрита мороком. Здається, що всі пісні про кохання вона присвячує виключно одному чоловікові - покійному чоловікові Євгену Огіру.

Після смерті коханого, співачці приписували безліч романів, проте жоден з них так і не був підтверджений. Нещодавно артистка повернулася після довгої відсутності в Україну, і вже інтригує свою армію фанатів неоднозначними роликами.

Так на сторінці співачки в Instagram з'явилося відео, де Кароль тримає за руку якогось чоловіка. Крім їх тісно переплетених пальців на ролику неможливо нічого розгледіти.

Загадкового чоловіка шанувальники, які давно мріють побачити Тіну в білій сукні під вінцем, тут же охрестили якщо не нареченим, так хоча б коханцем співачки.

Однак є також припущення, що рука належить найважливішому чоловікові в житті Тіни на даний момент - 13-річному синові співачки Веніаміну, який приїхав до мами в Україну з навчання у Великобританії.

Тіна Кароль показала загадкового шанувальника / instagram.com/tina_karol

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Раніше Тіна Кароль розповіла, що її батько - 67-річний Григорій Ліберман, відправився захищати Україну від рашистських окупантів, через що в їхній родині були сварки.

Також співачка зворушливо привітала покійного чоловіка, продюсера Євгена Огіра, з агатовим весіллям - подружжя могло б відзначити 14 років з дня весілля.

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