УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Тіну Кароль застукали на прогулянці із загадковим чоловіком

11 липня 2022, 20:05

Зворушливий момент потрапив на відео. Шанувальники роблять ставки.

Тіна Кароль
Тіна Кароль показала загадкового шанувальника / instagram.com/tina_karol

Особисте життя української співачки Тіни Кароль - таємниця, покрита мороком. Здається, що всі пісні про кохання вона присвячує виключно одному чоловікові - покійному чоловікові Євгену Огіру.

Після смерті коханого, співачці приписували безліч романів, проте жоден з них так і не був підтверджений. Нещодавно артистка повернулася після довгої відсутності в Україну, і вже інтригує свою армію фанатів неоднозначними роликами.

Так на сторінці співачки в Instagram з'явилося відео, де Кароль тримає за руку якогось чоловіка. Крім їх тісно переплетених пальців на ролику неможливо нічого розгледіти.

Загадкового чоловіка шанувальники, які давно мріють побачити Тіну в білій сукні під вінцем, тут же охрестили якщо не нареченим, так хоча б коханцем співачки.

Однак є також припущення, що рука належить найважливішому чоловікові в житті Тіни на даний момент - 13-річному синові співачки Веніаміну, який приїхав до мами в Україну з навчання у Великобританії.

false
Тіна Кароль показала загадкового шанувальника / instagram.com/tina_karol

читайте такожКаменських знову підозрюють у вагітності: фанати розгледіли по фото

Раніше Тіна Кароль розповіла, що її батько - 67-річний Григорій Ліберман, відправився захищати Україну від рашистських окупантів, через що в їхній родині були сварки.

Також співачка зворушливо привітала покійного чоловіка, продюсера Євгена Огіра, з агатовим весіллям - подружжя могло б відзначити 14 років з дня весілля.

Інші новини:

шоу-бізнес Тіна Кароль новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:10

Прикмети на 13 липня: що не можна робити в Собор дванадцяти апостолів і як залучити удачу

20:05

Тіну Кароль застукали на прогулянці із загадковим чоловіком

20:05

Після розмови з Путіним: Ердоган подзвонив ЗеленськомуВідео

20:01

Кулеба різко висловився про "путінське громадянство" для українцівВідео

19:30

Відбити ці удари Росії нічимПогляд

Реклама
19:22

ЗСУ успішно відбили ворожі штурми Краснопілля та Мар'їнки - ГенштабВідео

19:20

У Зеленського відреагували на вихід Ахметова з медіабізнесуВідео

19:19

Білорусь найближчим часом може обстріляти ракетами Україну - ЗМІВідео

19:15

Здійснення мрії і казкова удача: 3 знакам зодіаку потужно пощастить в повню 13 липняВідео

19:04

Пілот-окупант "відлітався" в Україні: раніше він бомбив Сирію і ЧечнюВідео

18:50

Петра і Павла 2022 - душевні привітання, красиві картинки і листівки до свята

18:40

Можуть переносити серйозні захворювання: чому не можна спати з котами

18:34

Гороскоп на завтра 12 липня 2022: Близнюкам - виграш, Терезам - важлива зустріч, Водоліям - велика удачаВідео

18:18

Повна деокупація: Зеленський поставив завдання українськими військовими у війні з РФВідео

18:14

Збирали документи для вступу до вузу: у Харкові загинули син і батькоВідео

17:56

"У мене було дуже складне дитинство": Арестович розповів про свого батька і юність

17:55

"Випав з човна і стане ніким": український співак зробив зловісне пророцтво для втікача Винника

17:53

Ахметов відмовився від своїх телеканалів і передав їх державіВідео

17:52

Повня в липні 2022: що потрібно робити в цей день, щоб уберегтися від бід

17:47

Китай звільняє РФ від фашистів: у культовій "Масяні" показали бомбардування Пітера і МосквиВідео

Реклама
17:46

Як правильно прати кольорові речі: 7 золотих правил, щоб ваш одяг лишався яскравим роками

17:15

З днем народження донечки – привітання від щирого серця, милі картинки і листівки

17:08

Під Донецьк доставлять "цар-пушку" і броньовик Остін: Невзоров висміяв "лякалки" ПутінаВідео

16:59

HIMARS знищує військові бази та склади РФ: ТОП14 "вогняних" ударів ЗСУВідео

16:58

Україні треба дозволити лупити по військових об'єктах на території РФ - радник Конгресу СШАВідео

16:57

"Пора діяти": Ердоган звернувся до Путіна і зажадав забезпечити "зерновий коридор"Відео

16:48

Латвійський співак показав, як насправді виглядають Пугачова з Галкіним

16:31

На кордоні з Білоруссю немає наступальних угруповань - ДержприкордонслужбаВідео

16:30

Операція на $1 млрд: у ЗСУ розкрили деталі звільнення Зміїного від окупантів РФВідео

16:29

Джолі затусила з дочкою на концерті ManeskinВідео

16:21

Гіркіна трясе від HIMARS в руках ЗСУ: терорист розповів про величезні втрати окупантівВідео

16:21

Помер легендарний актор мюзиклу Вечори на хуторі біля Диканьки і народний артист УкраїниВідео

16:00

Собчак офіційно висловилася з приводу війни в Україні

15:59

Путін схвалив роздачу паспортів РФ громадянам України у спрощеному порядкуВідео

15:38

Замах на гауляйтера Сальдо і удар по офіцерах Росгвардії: деталі вибухів у ХерсоніВідео

15:35

"Складно викорінювати в собі москаля": Харчишин розповів, чому зник "переляканий" Винник

15:32

В Україну увірветься справжня африканська спека: синоптики попередили про рекордну температуруВідео

15:24

"Росіяни не заховаються": Кім попередив, що в Херсоні спалахне ще більше ворожих складів боєприпасівВідео

15:08

Путін може оголосити мобілізацію, коли Україна піде у масштабний контрнаступ - ГайдайВідео

15:04

Кількість вбитих окупантів перевалила за 150, серед них - генерал: деталі удару ЗСУ на ХерсонщиніВідео

Реклама
14:59

ЗСУ влаштували "запальний концерт": на Запоріжжі рознесли тилову базу РФВідео

14:55

Окупанти підняли в небо три літаки Су і запустили по Одеській області відразу 7 ракетВідео

14:46

Діти Мераї Керрі зчепилися на подіуміВідео

14:39

Прикмети на 12 липня: що не можна робити на Петра і Павла і як залучити удачуВідео

14:37

Закопують живцем та розстрілюють своїх: на Херсонщині окупанти карають бійців за дезертирствоВідео

14:32

"Стільки приємних спогадів": наречена колишнього чоловіка Ані Лорак побувала на малій батьківщині співачки

14:32

ЗСУ просуваються: в ОК Південь анонсували успіхи на південному напрямкуВідео

14:28

Найсмачніший і дуже солодкий джем на зиму: швидкий рецепт вишуканого варенняВідео

14:09

У Часовому Ярі дістали з-під завалів вже 24 загиблих, в руїнах шукають 9-річного хлопчикаФотоВідео

14:00

Картинки з днем народження мужчині і жінці - прикольні поздоровлення іменинникам

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти