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"Усі були в шоці": Віталій Козловський здивував новиною про своє одруження

Олена Кюпелі
6 березня 2024, 10:05
Віталій Козловський розповів, що рішення виявилося дуже спонтанним, а велике гуляння буде потім.
Віталій Козловський ошелешив новиною про одруження
Віталій Козловський ошелешив новиною про одруження / Колаж Главред, фото скріншот

Український співак Віталій Козловський, який несе військову службу з літа 2023 року, зважився на глобальні зміни у своєму житті.

Як розповів він у програмі "Сніданок з 1+1", у нього змінилися життєві цінності і він вирішив одружитися. Однак імені своєї молодої дружини артист і військовослужбовець поки не розкриває. "Коли ти говориш занадто багато, то доведеться говорити ще більше. Усьому свій час. Я думаю, поки достатньо інформації, щоб зрозуміти, чим і як я живу", - розповідає Козловський.

За його словами, обраниця артиста дуже свідома і від душі. "А все, що від душі - воно щире, воно надовго. І я вірю в це і хочу, щоб так було", - додає артист.

Хто такий Віталій Козловський?

Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).

Співак має понад 50 нагород і премій, включно з "Піснею року" (2005-2010), "Золотою шарманкою" (2007-2010), "Шлягером року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

За його словами, у своїй дружині він знайшов саме те, що шукав роками. "Я в житті багато мав досвіду стосунків, вони по-різному переживалися. Все. Не потрібно нічого більше чекати і шукати, все зрозуміло. Святкувати будемо пізніше, бо зараз не час для таких гучних свят", - каже чоловік.

Він також розповів, що про розпис пара нікого не попереджала. "У сімейні групи скинули фото рук з обручками. Усі були в шоці", - розповідає співак.

"У моєму житті зараз усе спонтанно, але спонтанність - це сестра щирості", - додає він.

Нагадаємо, раніше український співак Віталій Козловський, який служить у ЗСУ, був помічений на прогулянці вечірнім Києвом у компанії подружок.

Також Віталій Козловський прокоментував свою сварку з Кондратюком, яка триває з 2012 року. У співака є одна заповітна мрія, пов'язана з шоуменом, якій, імовірно, не скоро вдасться збутися.

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Віталій Козловський новини шоу бізнесу
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