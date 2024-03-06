"Усі були в шоці": Віталій Козловський здивував новиною про своє одруження

Український співак Віталій Козловський, який несе військову службу з літа 2023 року, зважився на глобальні зміни у своєму житті.
Як розповів він у програмі "Сніданок з 1+1", у нього змінилися життєві цінності і він вирішив одружитися. Однак імені своєї молодої дружини артист і військовослужбовець поки не розкриває. "Коли ти говориш занадто багато, то доведеться говорити ще більше. Усьому свій час. Я думаю, поки достатньо інформації, щоб зрозуміти, чим і як я живу", - розповідає Козловський.
За його словами, обраниця артиста дуже свідома і від душі. "А все, що від душі - воно щире, воно надовго. І я вірю в це і хочу, щоб так було", - додає артист.
Хто такий Віталій Козловський?
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має понад 50 нагород і премій, включно з "Піснею року" (2005-2010), "Золотою шарманкою" (2007-2010), "Шлягером року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.
За його словами, у своїй дружині він знайшов саме те, що шукав роками. "Я в житті багато мав досвіду стосунків, вони по-різному переживалися. Все. Не потрібно нічого більше чекати і шукати, все зрозуміло. Святкувати будемо пізніше, бо зараз не час для таких гучних свят", - каже чоловік.
Він також розповів, що про розпис пара нікого не попереджала. "У сімейні групи скинули фото рук з обручками. Усі були в шоці", - розповідає співак.
"У моєму житті зараз усе спонтанно, але спонтанність - це сестра щирості", - додає він.
Нагадаємо, раніше український співак Віталій Козловський, який служить у ЗСУ, був помічений на прогулянці вечірнім Києвом у компанії подружок.
Також Віталій Козловський прокоментував свою сварку з Кондратюком, яка триває з 2012 року. У співака є одна заповітна мрія, пов'язана з шоуменом, якій, імовірно, не скоро вдасться збутися.
Вас можуть зацікавити такі матеріали:
- Кондратюк вважає, що Козловський більше не служить у ЗСУ
- Не служить у ЗСУ: Козловський грубо відповів Кондратюку
- Після чуток про звільнення зі служби: Віталій Козловський записав відеозвернення