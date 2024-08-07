"Тепер мій": Кіркоров кинув дітей заради молодої ескортниці

Кіркоров кинув дітей і помчав на зйомки чергового кліпу.

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Філіп Кіркоров проміняв дітей на ескортницю / колаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує страшне вторгнення РФ в Україну, вирішив перервати свою відпустку разом із дітьми заради своєї фаворитки Маргарити Овсяннікової, яка, за деякими даними, раніше була ескортницею.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, Кіркоров прямував до Греції, щоб провести відпустку зі своїми дітьми. Однак Овсяннікова практично зняла Кіркорова, практично викрала його з літака.

Виявилося, що вона летіла разом із Кіркоровим на одному літаку і вирішила, що замість відпустки з дітьми, краще знятися в кліпі в екс-ескортниці.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

"Король тепер мій! Це вау! Чудеса", - зраділа Овсяннікова.

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Зазначимо, Філіп Кіркоров, виявляється, не може впоратися зі своїми дітьми, і саме це стало причиною того, що він відправив їх жити і навчатися в ОАЕ. За даними пропагандистських ЗМІ, скандальний путініст має проблеми з дисципліною власних дітей - Аллою Вікторією і Мартіном.

А також багато хто припустив, що у співака вже справжнісінька залежність, через яку він не може зупинитися. А вся справа в тому, що Філіп Кіркоров майже все тіло розмалював татуюваннями.

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