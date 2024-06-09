Танцюрист-утікач Влад Яма зізнався, чиїм коштом живе у США

Український танцюрист, хореограф і ведучий Влад Яма втік від війни в Україні до США. Він перетнув із сім'єю кордон уже після початку повномасштабного вторгнення, і відтоді на батьківщину не повертався.
Про своє життя в Америці шоумен багато не розповідає - кожна його спроба взаємодії з публікою за допомогою соціальних мереж закінчується для нього величезною кількістю хейту. Втім, Яма продовжує шукати контакт.
Приміром, нещодавно у своєму блозі в Instagram він розповів підписникам, де саме і на які кошти він із сім'єю живе в США. Хореограф хоч і багато подорожує Штатами, але осів у Маямі, штат Флорида. На життя він заробляє приватними уроками танців.
"Викладаю приватно у декількох студіях. А іноді і в приватних спортзалах вдома у клієнтів", - повідомив Влад Яма.
Хто такий Влад Яма?
Владислав Яма - український танцюрист, а також суддя телевізійних проєктів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" і "Модель XL". Член журі "Ліги Сміху".
З початку війни Влад Яма живе в Америці. Подейкують, що він заплатив прикордонникам велику суму, щоб його випустили за кордон. За втечу його неодноразово хейтили.
У соціальних мережах Влад вкрай рідко з'являється, бо щоразу стикається із засудженням. Відомо, що він кілька разів анонсував благодійні заходи, але вони проходили російською мовою.
Влад Яма - останні новини:
Раніше український музичний продюсер Ігор Кондратюк розкрив своє ставлення до Влада Ями і припустив, як може скластися в Україні доля танцюриста після втечі.
Також свою думку про втікача-хореографа висловив його колега по шоу Танці з зірками, танцюрист і воїн ЗСУ Дмитро Дікусар. Він відповів, чи готовий знову вийти на один паркет з Ямою.
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