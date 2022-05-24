Тамара Гвердцителі втекла з РФ через війну в Україні

Артистка не підтримує рішення країни-окупанта та пригадала своє одеське коріння.
Радянська, грузинська і російська естрадна співачка Тамара Гвердцителі покинула рф у зв'язку з війною в Україні.
Артистка скасувала концерти (на найближчі півроку) і перебралася до Грузії. Вона була дуже стримана у своїх коментарях про від'їзд: вона віддала належне росії, в якій прожила тридцять років, проте підкреслила, що для неї "почуття Батьківщини є найвищим".
В даному випадку Гвердцителі мала на увазі свою 83-річну маму - корінну одеситку, для якої війна в Україні стала справжнім ударом. Співачка вважає за краще покинути країну-агресора, висловлюючи свою незгоду з її військовою політикою проти країни, яка є частиною історичної батьківщини її сім'ї.
"Вона (мама) часто плаче. Всі мої предки з Одеси родом. Для моєї мами там всі вулиці рідні. Дуже мені важко про це говорити", - поділилася співачка з росЗМІ.
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