"Так буде краще для всіх": Меган Маркл розкрила свої суїцидальні плани

Меган Маркл три роки тому мала думки про суїцид, але здолала їх.

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Меган Маркл розповіла про свої проблеми / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Дружина принца ГарріМеган Маркл раніше в одному з інтерв'ю зізналася, що часто отримувала образи та погрози, будучи членом королівської родини. Саме тоді вона хотіла накласти на себе руки, адже думала, що "так буде краще для всіх".

В інтерв'ю телеканалу CBS Маркл розповіла, що все ж таки змогла впоратися з нав'язливими думками і тепер хоче поділитися своїм досвідом, щоб допомогти іншим.

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"Між усіма, хто коли-небудь проходив через будь-який рівень болю або травми, існує невидимий зв'язок. Частина вашого і, звичайно ж, мого шляху до зцілення - це відкрито говорити про пережите. Я поки що торкнулася лише малої частини свого досвіду. Я б у жодному разі не хотіла, щоб хтось інший відчував те саме. Щоб хтось інший будував подібні плани. Щоб комусь іншому не вірили", - сказала Меган.

Також Маркл закликала людей звертати увагу на своїх близьких і допомагати їм у критичних ситуаціях.

"Я буду задоволена, якщо, публічно кажучи про те, що я подолала, зможу когось врятувати або підштовхну провідати близьку людину, а не припускати, що раз збоку все має нормальний вигляд, то і насправді все окей", - зауважила герцогиня.

Хто така Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

Меган Маркл - останні новини за темою

Зазначимо, нещодавно Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книжку, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською сім'єю. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

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