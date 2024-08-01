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"Без відповіді": король Чарльз відрікся від принца Гаррі

Еліна Чигис
1 серпня 2024, 08:49
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Король Чарльз повністю припинив спілкування з принцом Гаррі.
Король Чарльз, принц Гаррі
Король Чарльз не хоче спілкуватися з принцом Гаррі / колаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

Коли громадськість дізналася про рак у короля Чарльза, всі думали, що він нарешті помириться зі своїм сином принцом Гаррі, але, схоже, не все так просто.

Як повідомляє видання Page six, раніше відбулася зустріч батька і сина, яка тривала всього 40 хвилин, тоді всі вирішили, що їхні стосунки значно потеплішали. А Гаррі вирішив, що тепер усе стане на свої місця і в травні хотів знову зустрітися з батьком.

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"У відповідь на численні запити і триваючі спекуляції про те, чи зустрінеться герцог зі своїм батьком під час перебування у Великій Британії цього тижня, на жаль, це буде неможливо через насичену програму Його Величності", - заявляв прес-секретар принца.

Як стало відомо від анонімного джерела видання, Чарльз навіть не приймає дзвінки сина і хоче зовсім обрубати з ним зв'язок.

"Він зараз не доступний. Він намагався додзвонитися до короля з приводу його здоров'я, але ці дзвінки теж залишилися без відповіді", - сказало джерело.

Король Чарльз
Король Чарльз / інфографіка: Главред

Хто такий король Чарльз ІІІ?

Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Король Чарльз - останні новини за темою

Зазначимо, раніше Букінгемський палац представив перший офіційний портрет короля Чарльза як монарха. Щоправда, багатьом портрет не припав до смаку через незвичайну колірну гамму - монарх представлений у всіх відтінках червоного з єдиною світлою плямою, якою виявилося його обличчя.

А також принц Вільям вперше за довгий час з'явився на публіці з онкохворим батьком королем Чарльзом. На зустрічі король Чарльз офіційно передав посаду головнокомандувача армійського повітряного корпусу принцу Вільяму.

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принц Гаррі новини шоу бізнесу Чарльз III
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