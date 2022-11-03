Святослав Вакарчук вперше відверто розповів про своїх дітей, які допомагають йому пережити війну

Святослав Вакарчук розповів про сина Івана та доньку Соломію / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Музикант і лідер групи Океан Ельзи Святослав Вакарчук - щасливий батько двох дітей. Друга дитина, донька Соломія, народилася наприкінці червня 2022 року.

Малюки артиста ростуть і розвиваються під звуки вибухів ворожих ракет, поки їх батько дає благодійні концерти для українських військових на передку, збирає гроші для ЗСУ і всіляко намагається наблизити перемогу України.

В інтерв'ю для Forbes Ukraine Вакарчук, зазвичай мовчазний і потайливий в тому, що стосується його особистого життя, вперше відверто заговорив про своїх малюків. Він вважає дітей своїм оберегом, який надає йому сил справлятися з жахами війни.

"З одного боку, можна сказати: "Як тяжко, коли під час війни в тебе народжуються діти". А з іншого боку, якби в мене не було маленького сина, а зараз донечки, які дають шалену силу й енергію, то, можливо, мені було б тяжче переживати цю війну. Це дуже надихає. Важливо бути якнайбільше з тими, кого ти любиш або хто тебе любить", - з посмішкою розповів Вакарчук.

Раніше рідкісними фотографіями старшого красеня-сина поділився український футболіст, тренер і політичний діяч Андрій Шевченко. Нещодавно Джордану виповнилося 18 років.

Також стало відомо, що радянська і грузинська співачка Тамара Гвердцителі втратила маму-одеситку. Артистка важко переживає її смерть, через що її власне психічне і фізичне здоров'я сильно похитнулося.

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