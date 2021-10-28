Світлана Лобода заспівала на Дні народженні скандального олігарха

Світлана Лобода співала на дні народженні Фукса / instagram.com/lobodaofficial/

Скандальна співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Москві, нещодавно заспівала на ювілеї скандального російсько-українського олігарха Павла Фукса. Святкування відбулося в ангарі одного із заміських гольф-клубів Києва.

Фото Лободи під час виступу на Дні народження Фукса, яке відбулось в стилі венеціанського карнавалу, в соціальній мережі Instagram публікували гості заходу.

Як пише видання Таблоїд, за годинний виступ співачка бере близько 65 тисяч доларів.

Також на святі олігарха виступив російський виконавець, колишній резидент російського Камеді-Клаб Артур Пирожков (Олександр Ревва). Він бере за одну годину виступу від 30 до 40 тисяч доларів.

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Раніше OBOZREVATEL писав про помпезне свято, яке влаштував Фукс на честь свого 50-річчя, попри санкції РНБО. Гості, за задумом ювіляра, прийшли в карнавальних масках, проте на фото можна впізнати й інших фігурантів санкційних списків. Серед гостей також були засновниця бренду Yaro Юлія Привалова, яка постила фото з Червоної площі, російський мільярдер Олександр Орлов, власник "мережі ресторанів" і мережі ресторанів, екстренер збірної України з футболу Андрій Шевченко.

На одному з фото в мережі зображений величезний тунець, який в Україну нібито доставили спеціально до ювілею Фукса.

Раніше Світлана Лобода показала свій будиночок на березі моря в Європі, в якому проводить більшу частину вільного часу.