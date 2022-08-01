Світлана Лобода розповіла, коли повернеться до РФ

Світлана Лобода розповіла, коли буде готова повернутися в РФ / instagram.com/lobodaofficial

Українська співачка Світлана Лобода розповіла, чи допускає вона можливість продовжувати виступи в РФ, яка розгорнула повномасштабну війну в Україні.

В інтерв'ю для грузинського журналіста Ное Сулаберідзе, артистка розповіла, як її діти реагую на війну, і як вона пояснює їм, що відбувається в країні.

Довгий час Лобода і двоє її дочок, 4-річна Матильда і 11-річна Євангеліна, проживали в Росії. Там артистка будувала кар'єру, проте, з початком повномасштабної війни, спішно покинула країну-агресора.

Матильда важко переживає переїзд і війну: Світлана намагається бути з нею дуже чесною, але дівчинка все ж сумує за минулим життям. "Діти взагалі дуже складно адаптуються до нової реальності. Я дуже багато з ними розмовляла про це, з перших днів. Пояснювала і показувала відео і фотографії, і пояснювала, чому ми не можемо залишитися, чому ми вибираємо такий шлях. Вона (Єва, старша донька Лободи - прим. редактора) мене чує, вона мене розуміє і підтримує, але їй дуже важко. Вона каже: "Мам, я дуже сумую за своїми друзями", - розповідає артистка.

Однак вона підкреслює, що залишається невблаганною у своєму рішенні - ані вона, ані її доньки не повернуться в РФ, поки в Україні війна: "Але я кажу, що так склалися наші обставини, що повернутися ми не можемо. І не повернемося. До тих пір, поки влада (РФ - прим. редактора) буде ось так от себе вести, поки вона буде вбивати, поки вона буде винищувати наш народ, я не бачу взагалі можливості навіть думати про те, що я можу повернутися в Москву, і жити в Росії. Це виключено".

Молодша донька Лободи теж складно адаптується до таких складних змін в її житті, але через її вік Світлані простіше оберігати її від потрясінь: "Матильда маленька, їй 4 роки. Вона часто у мене питає, чому ми живемо в іншому будинку, чому ми поїхали в іншу країну. Я кажу їй, що ми подорожуємо по світу, ми дивимося різні місця, що я хочу, щоб вона знайомилася з різними дітками. І якось її це заспокоює".

Раніше стало відомо, що від запроданки Ані Лорак втік коханець. Один з продюсерів натякнув, що артистку кинули через її фінансове становище, яке різко погіршилося під час війни.

Співачку українського походження Наташу Корольову, яка так само, як і Лорак, ігнорує війну в Україні в страху втратити годівницю в РФ, розкритикували за поїздку до США.

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