Світлана Лобода похвалилася красунею-сестрою: "Моя мила сестричка виросла"

Світлана Лобода показала молодшу сестру Ксенію / instagram.com/lobodaofficial

Українська співачка Світлана Лобода нещодавно повернулася в Україну, і відвідала Ірпінь - місто, в якому вона народилася. Незважаючи на те, що останні роки артистка активно будувала кар'єру в РФ, гроші, зароблені в країні-агресорі, вона вирішила витратити на батьківщині, на відновлення міста, яке було їй домом довгі роки.

Займаючись волонтерством в Ірпені Лобода не упустила можливість відвідати рідних і близьких. Так на її сторінці в Instagram з'явилося фото з молодшою сестрою.

"Моя молодша сестричка виросла, дівчинка моя",- підписала сімейний знімок співачка. На ньому сестри сидять, пригорнувшись одна до одної головами. Неможливо не відзначити їх разючу схожість, незважаючи на те, що Лобода ретельно попрацювала над своєю зовнішністю.

Ксенія молодша за Світлану на 10 років. Вона заміжня, дітей немає, веде особистий блог в соціальних мережах.

Світлана Лобода показала молодшу сестру Ксенію / instagram.com/lobodaofficial

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Раніше Світлана Лобода, яка останні роки активно виступала в Росії, повернулася в Україну. Співачка зважилася приїхати в своє рідне місто Ірпінь. Там вона прийняла рішення допомогти відновленню рідного міста.

Артистка вже пожертвувала 3 мільйони гривень на відновлення дитячого садка, і всіх закликає наслідувати її приклад.

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