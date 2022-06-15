Лобода повернулася в Україну: співачку помітили в зруйнованому Ірпені

В Instagram співачка показала, як з мером міста Олександром Маркушиним відвідала підірваний міст на Новоірпінській трасі.
Співачка Світлана Лобода, яка останні роки активно виступала в Росії, повернулася в Україну.
Співачка зважилася приїхати в своє рідне місто Ірпінь.
В Instagram Лобода показала, як з мером міста Олександром Маркушиним відвідала підірваний міст на Новоірпінській трасі, оглянула зруйновані будинки в Ірпені і поговорила з місцевими жителями.
"Я не знаю, що має статися, щоб українці пробачили все те, що відбувалося тут", - написала Лобода під відео.
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Лобода хоче допомогти Ірпеню
На початку червня, під час виступу в Єревані Лобода пообіцяла перераховувати половину грошей з кожного концерту на потреби Ірпеня.
Також співачка хоче побудувати в рідному місті Великий дитячий садок.
24 березня, через місяць після масштабного вторгнення військ Путіна в Україну, співачка вперше назвала війну війною і заявила, що Росія напала на Україну.
Лобода відкрила волонтерський центр і допомагає українським біженцям.
Після чого співачці заборонений в'їзд до Росії, де вона будувала кар'єру в останні роки.
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