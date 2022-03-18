"Божевільна, зламана людина": Наталія Могилевська розкритикувала Путіна

Наталія Могилевська впевнена у беззастережній перемозі України / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народна артистка України, співачка Наталія Могилевська залишається в Києві з самого початку війни в Україні. Вона вважає своєю місією, як артиста, своїм голосом піднімати бойовий дух і підтримувати віру в перемогу серед українців.

Вона також займається волонтерством. У прямому ефірі програми Твій день на каналі 1+1 Могилевська розповіла, як допомагає людям в бомбосховищах, спускається в метро, привозить свіжу воду і продукти, і дає безкоштовні концерти.

Все це вона робить для підтримки сили духу українців, якими зараз захоплюється весь світ, адже вони дають відсіч армії РФ і Путіну, якого співачка назвала "божевільною і зломленою людиною".

"Україна така маленька у порівнянні з тим монстром, який на нас зараз йде, але за рахунок чого ми так стоїмо. Весь світ просто у захваті, чому? А ось цією силою духу",- сказала співачка.

Крім того артистка беззастережно вірить у перемогу України, а поганих думок навіть не допускає: "Я не думаю про найстрашніше, тому що його не буде. Ми точно переможемо! Я так в це вірю, я відчуваю кожною клітиною. Тому що перемога буде нашою. Вона буде такою красивою! Вона стане прикладом усьому світу, який став вже такий суєтний, такий вже дріб'язний. Я вірю в те, що буде нова музика, нова культура, у нас буде новий виток економічного злету".

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Раніше російська співачка Земфіра присвятила українському народу антивоєнний кліп на пісню Не стріляйте, який складається з кадрів зруйнованих від російської військової агресії міст України.

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